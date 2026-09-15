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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Mañana del 15 de septiembre de 2026: números ganadores

Resultados Dorado Mañana del 15 de septiembre de 2026: números ganadores

El Dorado Mañana arranca su sorteo a las 10:55 a. m. y se transmite en YouTube a través de canales oficiales. Tome nota de los resultados completos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 15 de sept, 2026
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Dorado Mañana 15 de septiembre de 2026: resultados, números ganadores
Dorado Mañana 15 de septiembre de 2026: resultados, números ganadores -
Dorado Mañana - Getty Images

El chance El Dorado Mañana juega de lunes a sábado. El sorteo se realiza alrededor de las 10:55 a. m. y entrega un número de cuatro cifras junto con el resultado de La Quinta. Prepárese para revisar su boleto y recuerde que este no debe tener tachones o enmendaduras.

Resultados Dorado Mañana hoy 15 de septiembre de 2026

Le compartimos los resultados completos de El Dorado Mañana de este martes, 15 de septiembre de 2026:

  • Número ganador: 3184
  • Quinta cifra: 3

Ese resultado correspondió al sorteo realizado en la mañana del jueves y fue verificado por distintos portales especializados en la divulgación de resultados de loterías y chances en Colombia. Dorado Mañana es una modalidad de chance que se sortea de lunes a sábado. Los participantes seleccionan un número de cuatro cifras y pueden apostar a distintas modalidades de juego, dependiendo de las reglas establecidas por el operador autorizado.

¿Cómo se juega El Dorado Mañana?

El sistema extrae cuatro dígitos entre 0 y 9 para conformar el número ganador. Además, durante el sorteo se obtiene el resultado de La Quinta, complemento que también es utilizado en algunas modalidades del juego. Para reclamar premios, los apostadores deben conservar el comprobante de la apuesta y realizar la validación a través de los canales autorizados por el operador. Las consultas oficiales permiten verificar la coincidencia entre el número jugado y el resultado publicado para cada jornada. Los resultados del sorteo del Dorado Mañana del 4 de septiembre de 2026 se actualizan una vez el operador divulga la información oficial. Por ello, si participó en esta edición del juego, conviene revisar las plataformas autorizadas para confirmar el número ganador y la cifra correspondiente a La Quinta.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA
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