Resultados Paisita Día último sorteo de hoy, jueves 7 de mayo de 2026: números ganadores

Hoy, jueves 7 de mayo de 2026, miles de apostadores en Antioquia y en toda Colombia mantienen su mirada fija en las transmisiones oficiales para conocer la suerte del Paisita Día, también conocido como Paisita 1. Este sorteo, consolidado como uno de los juegos de suerte y azar más populares del país, se ha convertido en una cita diaria ineludible para quienes buscan cambiar su destino financiero con un número de cuatro cifras.



Paisita Día resultados último sorteo de hoy, jueves 7 de mayo de 2026

El sorteo de esta jornada, programado habitualmente para la 1:00 de la tarde, genera una tensión particular tras los resultados vistos en los días previos. A continuación, presentamos el estado actual del sorteo para el día de hoy:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

¿Cómo participar de Paisita Día (Paisita 1)?

Para los analistas y seguidores de las tendencias en el chance, los resultados de las últimas 48 horas ofrecen un panorama interesante. El pasado miércoles 6 de mayo de 2026, el número favorecido fue el 0580, acompañado por la quinta cifra 1. Por su parte, el martes 5 de mayo, la combinación ganadora fue el 2389, con el 0 como quinta cifra. Estos números no solo representan la suerte de unos pocos, sino que validan la mecánica de un juego que permite múltiples modalidades de acierto. Los participantes pueden ganar no solo acertando las cuatro cifras en el orden exacto, sino también mediante las tres últimas cifras, las dos finales o incluso una sola cifra, cada una con un esquema de premios proporcional al nivel de coincidencia.

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El sistema de Paisita Día se basa en la selección de un número entre el 0000 y el 9999. El atractivo principal radica en su capacidad de pago: cuando un apostador logra dar con las cuatro cifras exactas, el premio puede alcanzar hasta 4.500 pesos por cada peso apostado. Sin embargo, una de las características más destacadas de este sorteo es la opción de La Quinta. Esta modalidad permite al jugador añadir una cifra adicional a su apuesta inicial. Si el jugador logra acertar esta quinta cifra, el valor de su premio aumenta significativamente, operando bajo un reglamento y plan de premios diferenciado que incentiva a los apostadores más audaces.

Ante la posibilidad de resultar favorecido en el sorteo de este jueves, es vital que los jugadores conozcan el procedimiento legal para el cobro. El primer paso, según los protocolos oficiales, es la validación del resultado a través de canales digitales autorizados o transmisiones en vivo. Para hacer efectivo el cobro, se debe presentar el tiquete original, el cual debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras ni tachaduras. Los premios de menor cuantía pueden ser reclamados directamente en los puntos de venta autorizados. No obstante, si el monto ganado es superior a los $500.000, el ganador debe dirigirse a una oficina principal del operador con su cédula de ciudadanía original para formalizar el trámite.



Es fundamental recordar que, bajo la normativa tributaria vigente en Colombia, los premios que superen las 48 UVT están sujetos a una retención del 20% por concepto de ganancias ocasionales. Además, si el pago se solicita mediante transferencia bancaria, podría aplicarse el gravamen del 4x1000. Las autoridades recomiendan siempre mantener la discreción al momento de cobrar premios de alto valor para garantizar la seguridad del ganador.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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