Las 13 frases del primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente electo

Abelardo de la Espriella ofreció su primer discurso tras ganar por un estrecho margen de menos de un punto porcentual al senador Iván Cepeda en las elecciones presidenciales más reñidas de la historia reciente.

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Desde la Ventana al Mundo en Barranquilla, llamó a la unidad nacional y prometió gobernar para todos los colombianos, aunque no dudó en enviar un mensaje directo a su opositor y al presidente Gustavo Petro.

Estas son algunas de las frases clave en el discurso de Abelardo de la Espriella.



“Gobernar para todos los colombianos”

1. “Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato”, afirmó el presidente electo al inicio de su discurso.



2. En un mensaje conciliatorio con quienes son de la oposición, De la Espriella expresó: “No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones porque en democracia no existen enemigos irreconciliables, existen compatriotas que piensan diferente, pero que tienen los mismos derechos que nosotros”.



3. Según el presidente electo, “esta será la patria de todos los colombianos, de todas las religiones, la patria de todas las comunidades ancestrales, de todos los jóvenes, de todos los abuelos, de todos los emprendedores, de todos los periodistas, de todos los campesinos, una patria de todos para todos y construida por todos”.



La promesa que hizo de trabajar por Colombia

4. En medio de sus palabras, aseguró que no descansará en sus cuatro años de Gobierno: “Hago una promesa solemne: no voy a descansar un solo día hasta devolverle a Colombia el lugar de grandeza que merece. Compatriotas, trabajaré cada día, cada semana, cada hora, cada minuto, cada mes y cada año de mi mandato con toda mi alma y con toda mi energía, con toda mi determinación y compromiso”.

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5. Asimismo, expresó: “Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano y llegado el caso ¡morir por defenderte Colombia!”.



¿Con quiénes mantendrá relaciones internacionales?

6. Abelardo de la Espriella dijo: “A nuestros aliados internacionales les digo, Colombia vuelve a ser una democracia firme, confiable y respetable. Volveremos a ocupar nuestro lugar entre las naciones libres, vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia, no tendremos relaciones con los países que no respetan la libertad y el Estado de derecho. Seremos un socio serio, un aliado leal y una voz firme en defensa de la libertad del continente”.



La paz

7. Sin referirse a la política del actual gobierno, el presidente electo expresó: “La paz verdadera no nace de la impunidad, la verdadera paz nace de la justicia”.

8. “A quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años, su tiempo se acabó. La autoridad de la República volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional. No habrá zonas vedadas para el Estado, no habrá criminales impunes e intocables, no habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley”, aseguró.



Respeto por la Constitución y las instituciones

9. Recordando, según él, el juramento que hizo junto al busto de Álvaro Gómez en la Universidad Sergio Arboleda, manifestó: “Reafirmo mi solemne compromiso de lealtad absoluta con la Constitución de 1991. Juro defender la Constitución con extrema coherencia para evitar que la destruyan, juro protegerla de aquellos que pretenden cambiar el Estado de derecho por la tiranía y juro honrarla frente a quienes usurpando el nombre del pueblo le quieren arrebatar sus libertades”.

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10. Sobre la independencia de las instituciones expresó: “El Congreso de la República podrá legislar sin presiones de parte del Gobierno, los alcaldes y gobernadores podrán dirigir los destinos de su territorio con el Gobierno nacional como su aliado y donde la rama judicial sea respetada y acatada en sus decisiones sin titubeos en su plena autonomía”.



Palabras a la Fuerza Pública

11. “Gracias por resistir, gracias por servir y gracias por mantenerse firmes cuando tantos quisieron arrodillarlos. A partir del 7 de agosto volverán a contar con un presidente que los respetará, que los respaldará, que los honrará y los protegerá”, aseguró.



El mensaje que dedicó a Iván Cepeda y a Gustavo Petro

12. “Al señor Petro y a su heredero les digo, respeten la voluntad del pueblo colombiano. Hoy los colombianos me han elegido bajo el mismo sistema que hace cuatro años eligió a quien es hoy el inquilino de la Casa de Nariño. Petro y Cepeda, al desconocer el veredicto de las urnas no están desafiando al tigre, están desafiando a millones de ciudadanos que nos dieron el triunfo a José Manuel y a mí libremente en las urnas. Petro y Cepeda, absténgase de desatar un incendio social, respeten el veredicto popular, la democracia. Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles. Acaten los resultados, agarren sus maletas y prepárense para ejercer la oposición”, dijo el presidente electo. (Lea también: Iván Cepeda dice que no está llamando a movilizaciones y responde a palabras de De la Espriella)



Palabras a sus seguidores

13. De la Espriella les dijo “a todos los colombianos, activistas, defensores de la patria, influencers, amigos y miembros de la mano del tigre: las redes sociales seguirán siendo nuestro bastión de lucha democrática”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL