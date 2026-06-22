Iván Cepeda dice que no está llamando a movilizaciones y responde a palabras de De la Espriella

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, respondió a las palabras que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dedicó el domingo 21 de junio tanto a él como a Gustavo Petro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Asimismo, el senador se refirió a las manifestaciones que se han desatado en las últimas horas, recalcando que "no estamos llamando" a movilizaciones pero que, si las hay, estas transcurran en calma.

Lo anterior, porque el preconteo “arroja una diferencia supremamente estrecha entre ambos candidatos, una diferencia que ese inferior al 1 % y que está entre las diferencias más estrechas, sino la más estrecha que se haya presentado en una segunda vuelta de elección presidencial”, dijo.



Por eso, agregó, “entendemos que obviamente ante un resultado tan reñido como el que se ha presentado, luego de una campaña que tuvo distintos momentos bastante intensos en la opinión pública haya inquietud, ansia por conocer el resultado final, y en mi condición de candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida quiero hacer un llamado muy cordial a la serenidad, a la calma y a que si hay expresiones públicas en favor o en contra de tal o cual circunstancia se haga estrictamente en los marcos de la movilización pacífica si se presentan”.



Resaltó que “no estamos llamando” a marchas, por lo que “mi llamado es a guardar la calma, a tener tranquilidad”, por lo que instó “también a los que votaron por la otra opción y en general al país en este momento que es un momento importante de nuestra vida política”.



Respuestas al discurso que ofreció Abelardo de la Espriella

Para Cepeda, su contrincante “hizo un discurso que catalogaría de absolutamente ambiguo, porque por una parte dijo que iba a ser estrictamente respetuoso de la Constitución, que iba a respetar a sus contradictores políticos y que les iba a dar garantías, pero a renglón seguido hizo declaraciones que vale responder”. (Lea también: Los mensajes de Abelardo de la Espriella a Petro y a Cepeda tras ganar la segunda vuelta)

Publicidad

El senador, recordó las palabras que el presidente electo dirigió a él y a Gustavo Petro: “Acaten los resultados, agarren sus maletas y prepárense para ejercer la oposición”.

“Que alistemos valijas... no sé para qué, de aquí no nos vamos a ir”, respondió a esa declaración.

Publicidad

Cepeda también recordó que dentro de las palabras de De la Espriella, este expresó que “el tigre muerde duro y que puede morder todavía más fuerte. A nosotros que no nos amenace, lo digo con toda claridad. Nosotros somos un movimiento político muy numeroso, según arrojan ayer los resultados la mitad de este país en términos políticos; tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos, hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos, así que no, que no nos venga a amenazar, no nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos”.

El senador reiteró las palabras que dio en la noche del 21 de junio, con las que “hicimos una clara oferta de buscar, sea cual sea el escenario del escrutinio y los resultados un acuerdo y un diálogo nacional, porque ante un país como está el nuestro hoy, claramente dividido en dos mitades casi que idénticas y simétricas es por lo menos torpe pensar que se puede imponer a la fuerza al otro ideas, decisiones o medidas. Entonces esperamos que a nuestra generosa y democrática oferta de diálogo no se responda con amenazas porque así no vamos a poder llegar a ningún acuerdo y en nosotros va a encontrar una posición abierta al diálogo democrático, pero de ninguna manera dispuesta a permitir humillaciones, gritos o imposiciones que provengan de la soberbia de quien cree que ha tocado el cielo con las manos”.



Preconteo y escrutinio

Iván Cepeda volvió a decir que respeta y admite el preconteo, teniendo claro que “no es un resultado definitivo ni es vinculante y hemos hecho la siguiente precisión: nuestros testigos, nuestro equipo de seguridad electoral ha presentado 57.189 reclamaciones que nos facultan y obligan a los jueces escrutadores a verificar estas alegaciones que hemos hecho y por lo tanto, estamos con nuestros equipos participando del escrutinio”. (Lea también: ¿Cómo votó cada departamento de Colombia en las elecciones presidenciales del 21 de junio?)

“Anoche finalizó el escrutinio municipal, el día de hoy comienza el escrutinio departamental, creemos que el miércoles comenzará el nacional y estamos a la espera del escrutinio de la votación internacional, esa tiene un proceso más lento y eso no depende de la voluntad nuestra, sino de la llegada de las valijas diplomáticas conteniendo el material preelectoral”, por lo que “hemos pedido que el cotejo de ese escrutinio se haga materialmente”, explicó.

“Verificados todos los reclamos que hayamos hecho, absueltas todas las dudas que tengamos, procederemos como ocurre en democracia anunciar nuestro reconocimiento del resultado”, aseguró.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL