Bancolombia financia lotes desde $36 millones y apartamentos desde $100 millones: vea las ofertas

Bancolombia, a través de su plataforma Tu360 Inmobiliario, reúne proyectos y ofertas de vivienda en distintas regiones del país. Dentro de estas opciones se encuentran lotes desde 36 millones de pesos y apartamentos desde 100 millones, cifras que reflejan el tipo de proyectos disponibles en segmentos de entrada dentro del mercado inmobiliario colombiano. Tu360 Inmobiliario funciona como un espacio digital en el que constructoras, inmobiliarias y desarrolladores publican sus proyectos. Allí se pueden comparar precios, ubicaciones, áreas y condiciones de compra. Además, permite revisar información básica de cada inmueble sin necesidad de desplazarse a una sala de ventas.



Cabe aclarar que la plataforma Tu360 Inmobiliario no vende directamente los inmuebles. Su función principal es conectar al usuario con los proyectos disponibles y con las entidades responsables de cada oferta. Esto significa que el proceso de compra se completa con la constructora o la inmobiliaria que publica el proyecto.

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El usuario puede filtrar las opciones según el valor, tipo de inmueble, ubicación y estado del proyecto. También se puede revisar información sobre subsidios, simulaciones de crédito y alternativas de financiación ofrecidas por Bancolombia. Otro aspecto relevante es que la plataforma integra información sobre trámites y pasos para comprar vivienda. Esto incluye desde la búsqueda inicial hasta la firma de escrituras y el desembolso del crédito.



Apartamentos desde $100 millones que financia Bancolombia

Si le interesa alguno de estos inmuebles la recomendación es ingresar a la página web oficial de Bancolombia para conocer los datos del vendedor y la opción de financiación con la entidad. Le compartimos algunos de los inmuebles:



Apartamento de $100 millones en Soacha

Ubicación: sector Compartir, Soacha (Cundinamarca)

Área: 42,7 m²

Habitaciones: 2

Baño: 1

Espacios: sala, comedor, cocina remodelada y zona de ropas

Servicios: red de gas con calentador

Administración: $160.000

Conjunto: El Zorzal

Zonas comunes: vigilancia, zona de residuos, parque infantil, salón comunal, minicancha de fútbol y bicicletero

Otros: permiten mascotas, cercanía a colegios y comercios

Apartamento de $105 millones en Bogotá

Ubicación: Lorenzo Alcantuz I Sector, Bogotá, D.C.

Área: 38,1 m²

Habitaciones: 2

Baño: 1

Este apartamento fue construido en 2017 y cuenta con un área cercana a los 38,5 metros cuadrados. Actualmente tiene dos habitaciones, aunque existe la posibilidad de adecuar un espacio adicional para una tercera alcoba. Dispone de dos baños y parqueadero de uso comunal dentro del conjunto. La vivienda tiene una distribución interior y está orientada hacia el este, lo que permite buena entrada de luz natural durante el día. Se encuentra en estado conservado, con cocina semi integral y un espacio de lavandería integrado en esta zona. En general, corresponde a un inmueble compacto con opciones de adaptación según las necesidades del ocupante.



Lote de $36 millones en Carmen de Apicalá

Ubicación: Carmen de Apicalá, Tolima (vía hacia la vereda Mortiño)

Área: 72 m² (6 x 12 metros)

Proyecto: Conjunto Aquapark Las Tres Palmas

Servicios públicos: disponibles

Estado de vías: se entregan pavimentadas

Dentro del conjunto se incluyen diferentes espacios de uso común, entre ellos zonas recreativas, deportivas y áreas verdes. También hay piscinas para distintas edades, espacios para eventos y zonas destinadas para actividades al aire libre. El lote puede ser una alternativa para quienes buscan un terreno dentro de un entorno organizado, con servicios definidos y acceso a equipamientos compartidos.



Lote de $40 millones en Flandes

Ubicación: Conjunto Residencial San Fernando de Segovia, Flandes (Tolima)

Área: 105 m²

Uso: construcción de vivienda o inversión

Tipo de predio: urbano

Servicios públicos: disponibles en la zona

Entorno: conjunto residencial

Cuenta con disponibilidad de servicios públicos en el sector y condiciones para construir vivienda familiar o una propiedad para descanso. La zona tiene actividad turística y movimiento de proyectos inmobiliarios, lo que lo convierte en una alternativa tanto para uso propio como para inversión. También destaca por sus condiciones climáticas constantes a lo largo del año.



Apartamento de $110 millones en Bogotá

Ubicación: Conjunto Residencial XIE, Centro Usme, Bogotá D.C.

Área: 45,1 m²

Habitaciones: 2

Baño: 1

Cocina: integral

Zona de ropas: sí

Servicios: red de gas y calentador

Año de construcción: 2015

Ubicación interna: quinto piso

Zonas comunes: zonas verdes, juegos infantiles, salón de eventos, vigilancia y parqueadero para visitantes

Aunque los valores anunciados pueden llamar la atención, es necesario revisar varios factores antes de iniciar un proceso de compra. Entre ellos se encuentran los costos adicionales, como el cierre financiero, los gastos notariales y los impuestos asociados. También es clave analizar la ubicación del proyecto, el acceso a transporte, servicios cercanos y el estado de avance de la obra. En el caso de los lotes, se debe verificar la viabilidad de construcción y la disponibilidad de servicios públicos. Otro punto importante está relacionado con la financiación. Bancolombia ofrece opciones de crédito hipotecario y leasing habitacional, pero cada caso depende del perfil financiero del comprador, sus ingresos y su capacidad de pago.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL