¿Por qué no es posible abrir Nequi con la cédula digital en 2025? Esto responde la empresa

Desde hace varios meses, internautas han manifestado en redes sociales dificultades al intentar registrarse en la plataforma de Nequi utilizando la nueva versión de cédula digital , que reemplazó a la cédula anterior amarilla en diciembre de 2020. Desde entonces, este documento se expide en dos versiones: la física en policarbonato y la opción de habilitar la segunda versión en digital por medio de una aplicación que se descarga en la App Store o en la Play Store.

Por ejemplo, un usuario recurrió al foro en línea de la plataforma para expresar que la aplicación de Nequi "no me deja leer el nuevo tipo de cédula que están entregando en la Registraduría", "Nequi pide por el reverso una huella, pero las nuevas cédulas en físico tienen un código QR", explicó otro usuario en X sobre el inconveniente. En su momento, Nequi respondió que "la opción de vinculación con cédula digital está en desarrollo" y que esperan "sea una realidad pronto". Esta aclaración de la empresa fue en 2023.

"Te comentamos que no es posible escanear la nueva cédula desde la app, solo es posible con la cédula tradicional", respondió la empresa en otro comentario, también en el mismo año.

¿Es posible abrir Nequi con la cédula digital en 2025? Esto responde la empresa - X: @Nequi

¿Es posible abrir Nequi con la cédula digital?

Noticias Caracol en vivo consultó con Nequi sobre el proceso para abrir una cuenta con la nueva cédula digital entregada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues en la actualidad la billetera digital es una de las más usadas en Colombia. Internautas reclamaron este proceso en 2023 y según Nequi le confirmó a esta casa periodística, el lineamiento aún no ha sido solucionado por la entidad financiera, por lo que usuarios que quieran usar la aplicación deben recurrir a otras maneras para mover su dinero.

Puntualmente, la empresa aseguró que "por el momento, desde Nequi no estamos vinculando con cédula digital". Nequi ahora es el producto estrella de Bancolombia, pues en mayo de 2025 los usuarios de Bancolombia A la mano ahora migrarán a Nequi, quienes podrán hacer uso de las funciones que ofrece la aplicación y que tiene estipuladas dentro de sus funciones, tales como:



Enviar y recibir dinero.

Pedir dinero.

Tener bolsillos.

Usar un colchón de ahorros.

Tener metas.

Pedir préstamos salvavidas.

Hasta el momento, Nequi no ha dado una solución para solucionar el fallo que no permite vincular la cédula digital en 2025. Usuarios continúan a la espera de una fecha exacta para la implementación de la compatibilidad con la nueva cédula física, pues la falta de compatibilidad imposibilita que algunas personas creen una cuenta en la aplicación y puedan hacer uso de las operaciones financieras que ofrece. La Registraduría no emitió ningún comunicado referente al tema.



Nuevos precios en 2025 para la cédula digital

Desde el 1 de marzo de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia aplicó un ajuste en sus tarifas debido al incremento del 5.2 % basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024. El aumento impactó diferentes servicios, entre estos la expedición de la cédula digital.

Precio nuevo de la cédula digital 2025 - Registraduría - Getty Images

El precio de la cédula digital pasó de 68.900 pesos a 72.450 pesos, un incremento de $3.550. Es importante destacar que este nuevo valor afectó exclusivamente a quienes realizan la solicitud desde el 1 de marzo hasta una nueva orden. Sin embargo, aquellos ciudadanos que tramiten su cédula digital por primera vez, al cumplir 18 años, seguirán accediendo a este beneficio sin costo alguno. Para realizar el trámite, los interesados deben seguir estos pasos:



Este puede efectuarse en línea a través del sistema PSE en la página web de la Registraduría o en puntos autorizados como el Banco Popular, Efecty o Supergiros. Luego del pago, el ciudadano debe presentarse en una sede de la Registraduría o en uno de los 52 consulados en el extranjero para la captura de datos biométricos y biográficos. Tras completar el registro, el ciudadano podrá acceder a su cédula digital a través de la aplicación “Cédula Digital Colombia”, disponible en dispositivos Android (versión 9.0 o superior) e iOS (versión 12 o superior). La versión física de la cédula, elaborada en policarbonato, será entregada en un plazo de 30 a 45 días hábiles.

Otros trámites que subirán de precio el 1 de marzo

El aumento de tarifas no solo afecta a la cédula digital, también a otros trámites ofrecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entre los trámites afectados se encuentran:

Tarifas en Colombia



Copia física del registro civil: $10.300 COP

Copia del registro civil en línea: $17.850 COP

Cédula de ciudadanía en policarbonato y cédula digital: $72.450 COP

Duplicado o rectificación de la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas: $64.100 COP

Duplicado o rectificación de la tarjeta de identidad azul biométrica: $62.900 COP

Certificación excepcional de información ciudadana: $5.750 COP

Certificación excepcional de nacionalidad (física): $5.750 COP

Certificación excepcional de nacionalidad (digital): $17.400 COP

Tarifas en el exterior



Copia física del registro civil: $10.41 USD

Copia del registro civil en línea: $17.94 USD

Cédula de ciudadanía en policarbonato y cédula digital: $72.58 USD

Duplicado o rectificación de la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas: $64.27 USD

Duplicado o rectificación de la tarjeta de identidad azul biométrica: $63.03 USD

Certificación excepcional de información ciudadana: $5.93 USD

Certificación excepcional de nacionalidad (física): $5.93 USD

Certificación excepcional de nacionalidad (digital): $17.42 USD