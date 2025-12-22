Precio de galón de diésel sube $100 y queda en promedio en $10.885: Cali tiene el valor más alto

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) informó que el precio del galón de diésel subió 100 pesos, quedando en promedio a 18.885 pesos. (Lea también: Ministro de Hacienda dice que acabará con subsidio del diésel en Colombia: ¿a qué vehículos afecta?)

De acuerdo con el comunicado emitido por la CREG, el nuevo precio rige en el territorio nacional a partir del 20 de diciembre de 2025. Para el incremento se tuvo en cuenta "el valor del ingreso al productor o importador de la Gasolina Motor Corriente, el del ACPM-Diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles, fijados por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía", indicó la comisión.

El precio del diésel ha subido cerca de 400 pesos desde el 1 de enero de 2025, cuando se comercializaba en 10.505 pesos en promedio.



¿Cómo quedará el precio del galón de diésel en las 13 principales ciudades de Colombia?

De acuerdo con la tabla publicada por la CREG, Cali es la ciudad con el costo más alto (11.318 pesos) y Cúcuta con el más bajo (8.932 pesos).



Esta es la lista completa:



Precios de referencia por ciudades

Vigencia 20 de diciembre de 2025

Gasolina MC ($/gal)

ACPM - DIÉSEL ($/gal)

Bogotá

16.393

11.176

Medellín

16.316

11.198

Cali

16.403

11.318

Barranquilla

16.038

10.861

Cartagena

15.996

10.827

Montería

16.246

11.077

Bucaramanga

16.158

10.932

Villavicencio

16.493

11.276

Pereira

16.341

11.259

Manizales

16.368

11.245

Ibagué

16.311

11.167

Pasto

14.150

10.238

Cúcuta

14.360

8.932

Promedio PVP precio

(13 ciudades principales)

15.967

10.885



Aún no se ha informado de cuánto será el ajuste para el galón de gasolina en enero de 2026.



