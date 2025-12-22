Precio de galón de diésel sube $100 y queda en promedio en $10.885: Cali tiene el valor más alto

Publicidad
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) informó que el precio del galón de diésel subió 100 pesos, quedando en promedio a 18.885 pesos. (Lea también: Ministro de Hacienda dice que acabará con subsidio del diésel en Colombia: ¿a qué vehículos afecta?)
De acuerdo con el comunicado emitido por la CREG, el nuevo precio rige en el territorio nacional a partir del 20 de diciembre de 2025. Para el incremento se tuvo en cuenta "el valor del ingreso al productor o importador de la Gasolina Motor Corriente, el del ACPM-Diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles, fijados por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía", indicó la comisión.
El precio del diésel ha subido cerca de 400 pesos desde el 1 de enero de 2025, cuando se comercializaba en 10.505 pesos en promedio.
De acuerdo con la tabla publicada por la CREG, Cali es la ciudad con el costo más alto (11.318 pesos) y Cúcuta con el más bajo (8.932 pesos).
Esta es la lista completa:
|Precios de referencia por ciudades
|Vigencia 20 de diciembre de 2025
|Gasolina MC ($/gal)
|ACPM - DIÉSEL ($/gal)
|Bogotá
|16.393
|11.176
|Medellín
|16.316
|11.198
|Cali
|16.403
|11.318
|Barranquilla
|16.038
|10.861
|Cartagena
|15.996
|10.827
|Montería
|16.246
|11.077
|Bucaramanga
|16.158
|10.932
|Villavicencio
|16.493
|11.276
|Pereira
|16.341
|11.259
|Manizales
|16.368
|11.245
|Ibagué
|16.311
|11.167
|Pasto
|14.150
|10.238
|Cúcuta
|14.360
|8.932
|Promedio PVP precio
(13 ciudades principales)
|15.967
|10.885
Aún no se ha informado de cuánto será el ajuste para el galón de gasolina en enero de 2026.
