El precio del dólar continúa al alza en Colombia. La divisa registró un nuevo incremento este jueves 26 de noviembre y acumula una subida superior a los $300 en la última semana. El dólar en Colombia mantiene una tendencia ascendente y este jueves alcanzó una nueva cotización que lo ubica por encima de los $3.600. De acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, un dólar estadounidense equivale a $3.630,89.

La cifra estará vigente entre el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre. Frente a la jornada anterior, cuando la TRM se ubicó en $3.592,03, representa un incremento de $38,86, equivalente al 1,08 %. El comportamiento de la divisa también refleja un aumento importante en comparación con los registros de la semana pasada. El movimiento resulta relevante para quienes realizan compras internacionales, reciben remesas desde el exterior o tienen previsto viajar fuera del país.

Publicidad

¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia durante la última semana?

El comportamiento de la moneda estadounidense durante los últimos días muestra una tendencia de crecimiento consecutivo. La TRM pasó de $3.326,96 el jueves 19 de noviembre a $3.630,89 este jueves 26. Esto significa que, en siete días, el dólar aumentó $303,93, lo que representa una variación del 9,14 %. Estos fueron los valores registrados durante la última semana:



Jueves 19 de noviembre: $3.326,96.

Viernes 20 de noviembre: $3.415,10.

Sábado 21 de noviembre: $3.461,92.

Domingo 22 de noviembre: $3.461,92.

Lunes 23 de noviembre: $3.461,92.

Martes 24 de noviembre: $3.505,92.

Miércoles 25 de noviembre: $3.592,03.

Jueves 26 de noviembre: $3.630,89.

Uno de los movimientos más notorios se presentó entre el martes y el miércoles, cuando la cotización pasó de $3.505,92 a $3.592,03, un incremento de $86,11. La tendencia continuó este jueves, aunque con un aumento menor frente al registrado en la jornada anterior. Es importante tener en cuenta que la TRM que rige durante los fines de semana corresponde a la última tasa certificada, debido a que su actualización se realiza en días hábiles.



¿A cómo está el dólar en las casas de cambio de Colombia?

Además de la cotización oficial, quienes necesitan comprar o vender dólares pueden consultar los precios de las casas de cambio, cuyos valores no necesariamente coinciden con la TRM. Esto ocurre porque cada establecimiento determina sus propias tarifas de compra y venta, de acuerdo con factores como la oferta y la demanda, la ubicación y sus costos de operación. De acuerdo con los precios de referencia publicados para este jueves 26 de noviembre por Dolar Hoy, estas son las cotizaciones en algunas de las principales ciudades:

Publicidad

Bogotá: compra a $3.420 y venta a $3.520.

Medellín: compra a $3.540 y venta a $3.660.

Cali: compra a $3.300 y venta a $3.550.

Cartagena: compra a $3.750 y venta a $3.980.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL