Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Caribeña Noche, un juego de chance en el que los participantes buscan acertar una combinación de cuatro cifras y, según la modalidad, la quinta balota.

La jornada está programada para las 10:30 p. m. Una vez finalice el sorteo y se publiquen los resultados, los jugadores podrán comparar las cifras con las registradas en sus comprobantes de apuesta.

Publicidad

Resultado de Caribeña Noche del 25 de noviembre

Por el momento, los resultados de este miércoles están pendientes de publicación.



Número ganador: 7443

Quinta balota: 9

¿Cuál fue el resultado del sorteo anterior?

En la jornada del martes 24 de noviembre, la Caribeña Noche dejó como número ganador el 1098, acompañado de la quinta balota 4.



Este resultado corresponde al sorteo anterior y no debe confundirse con las cifras de la jornada de este miércoles.



¿Cómo se juega la Caribeña Noche?

Para participar, se debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y escoger la modalidad de juego.

Publicidad

Entre las opciones disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directas: se deben acertar los cuatro números en el orden exacto.

Cuatro cifras combinadas: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras: se apuesta por las tres últimas cifras.

Pata: corresponde a las dos últimas cifras.

Uña: consiste en acertar la última cifra.

El sorteo se realiza de lunes a sábado alrededor de las 10:30 p.m. Los domingos y festivos, el horario cambia a las 8:30 p.m.

Este texto fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista. Los resultados, premios, precios y requisitos de reclamación deben contrastarse con las fuentes oficiales antes de su publicación.

