Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Manizales, que llega a su edición número 4983. La jornada entrega un premio mayor de $3.000 millones, además de otros premios contemplados en su plan de premios.



¿Cómo se juega la Lotería de Manizales?

Para participar en la Lotería de Manizales, es necesario adquirir un billete o una de sus fracciones. Cada billete cuesta $12.000 y está dividido en cuatro fracciones, cada una con un valor de $3.000.

El jugador debe elegir o adquirir una combinación de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Después de realizar la compra, debe conservar el comprobante para verificar los resultados del sorteo, que se lleva a cabo todos los miércoles a las 10:30 p.m.

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La compra puede realizarse a través de loteros, distribuidores autorizados y plataformas habilitadas por la entidad. También es posible consultar los resultados en la página oficial de la Lotería de Manizales.



¿Cuál es el plan de premios de la Lotería de Manizales?

Desde el sorteo 4964, realizado el 15 de julio de 2026, la Lotería de Manizales cuenta con un nuevo plan de premios que supera los $19.200 millones. Entre las principales modificaciones está el aumento del premio mayor, que pasó a $3.000 millones.



La estructura contempla:



Premio mayor: $3.000 millones.

Premios secos: 51 premios que van desde los $40 millones hasta los $300 millones.

Gana siempre sin serie: premios de $2 millones por acertar las cuatro cifras, sin necesidad de coincidir con la serie.

Premios por aproximaciones: diferentes reconocimientos para quienes acierten combinaciones cercanas a los números favorecidos.

De esta manera, el plan de premios incluye distintas posibilidades para los participantes, incluso cuando no coinciden con la combinación completa del premio mayor.



Resultados de la Lotería de Manizales

Número ganador: 0388

Serie: 013

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Manizales?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido. De acuerdo con la información publicada por la entidad, los premios de hasta $10 millones, después de descuentos, pueden cobrarse en cualquiera de los distribuidores autorizados del país.

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Cuando el valor supera los $10 millones, el ganador debe adelantar el trámite ante la Tesorería de la Lotería de Manizales. Para iniciar el proceso, debe presentar la documentación solicitada por la entidad y posteriormente acudir con el billete o la fracción original en buen estado, además de su documento de identidad.

La entidad realiza las verificaciones de autenticidad del comprobante y confirma que el premio no haya sido cobrado previamente. El pago se efectúa mediante transferencia bancaria a nombre del ganador, una vez se cumplan los requisitos establecidos.

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Por eso, es importante conservar el billete o la fracción original y verificar los resultados en los canales oficiales antes de iniciar cualquier reclamación.

Este texto fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista. Los resultados, premios, precios y requisitos de reclamación deben contrastarse con las fuentes oficiales antes de su publicación.