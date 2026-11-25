En medio del procedimiento de las Fuerzas Especiales en el asalto de delincuentes al almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, donde fueron retenidas más de 70 personas, uno de los presuntos secuestradores supuestamente opuso resistencia y murió. Su esposa pide respuestas y explicaciones, pues asegura que desconocía que su marido hiciera parte de este tipo de actividades y pide que le entreguen sus restos. “Yo sí quiero que… no sé, Procuraduría o Defensoría, alguien que me diga en realidad qué pasó porque no sé nada, no he tenido reporte oficial de ninguna entidad”, declaró la angustiada”.



Un amigo de la pareja también solicitó a las autoridades la información que permita conocer la situación y por qué se señala al hombre muerto de hacer parte del grupo de delincuentes. “No sabemos qué está sucediendo. Vamos a esperar los informes oficiales para un conocimiento de lo que pudo haber pasado y ya mirar”, dijo.



Esto hacía el hombre abatido en el Éxito, según su esposa

Las autoridades han informado que los señalados secuestradores habían ingresado al almacén tras un frustrado robo a un carro de valores y ahí retuvieron a más de 80 personas, 10 de las cuales fueron liberadas en el transcurso del día. Se trataba de tres hombres, dos de los cuales dos fueron capturados y otro murió al ser tiroteado. (Lea también: ¿Cuántos años de cárcel pagarían presuntos secuestradores por toma de rehenes en Éxito de Cartagena?)

Sin embargo, la esposa del hombre abatido declaró en Blu Radio que tuvo “comunicación con él a las 8:12 de la mañana” del martes 24 de noviembre. “Me dijo que iba a entrar al Éxito Cartagena a comprar unos buñuelos, como de costumbre, porque nosotros somos vecinos del barrio, somos de ahí cerquita y eso es una costumbre de nosotros. Entonces luego me entero de lo que está pasando y empiezo a comunicarme con él y ya no tuve más comunicación”, relató.

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Aseguró que conserva los mensajes de WhatsApp que le envió a su esposo, con quien llevaba casada 11 años. “Unos minutos después, al ver que se estaba demorando, me llegaron los mensajes de la noticia que estaba pasando. Yo empecé a marcarle y ya no tuve más comunicación con él”.



Al parecer, no tenía antecedentes judiciales

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, declaró a la prensa que “no hay duda de su participación en el hecho y lamentamos que haya sido la única persona que perdió la vida en el desenlace”. Según él, “en la entrada de ese equipo especial, se produjo el enfrentamiento, tanto así que el comandante del Copes fue herido en un brazo en ese cruce de disparos con esa persona. Eso sucedió muy cerca de la puerta principal”. Insistió en que “en el escenario en que ocurrió estuvo involucrado, y lo que hemos pedido a la Policía, la Sijín, el Gaula es poder determinar de qué manera pudo estar vinculado a eso”.



Al ser preguntado sobre si el sujeto tenía antecedentes penales, el alcalde respondió: “Lo que tengo entendido es que no a diferencia de las otras dos personas capturadas, que sí tienen señalamientos de tráfico de armas, violencia intrafamiliar, hurto calificado”. (Lea también: Las identidades de los presuntos secuestradores en Éxito La Castellana de Cartagena: habla alcalde)



Sobre las declaraciones de la esposa del hombre muerto, Turbay dijo a Noticias Caracol que “no puedo entrar en afirmar nada distinto a que estuvo allí, fue reconocido por las personas que estaban retenidas como una persona muy importante en el esquema de los que estaban. Es decir, era el jefe de la banda, casi que el liderazgo de la de la incursión recaía en esa persona. Lo identificaban con la persona de casco, con la bandera de Colombia y con el celular en el casco que finalmente tenía”.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL