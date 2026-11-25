Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se realizan nuevos sorteos de las loterías del Valle, Meta y Manizales, que cada semana entregan premios mayores y secos a sus participantes. La jornada también incluye una nueva edición de Baloto y su modalidad Revancha.

Los resultados de los juegos de azar generan expectativa entre quienes adquirieron sus billetes o tiquetes y esperan conocer si sus números fueron favorecidos. A continuación, se presentan los datos de cada sorteo, que se actualizarán una vez se publiquen las combinaciones oficiales.



Resultados de los sorteos de hoy: miércoles 25 de noviembre de 2026

Estos son los sorteos programados para esta noche y los espacios para consultar sus cifras ganadoras:

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Lotería del Valle



Premio mayor: 1335

Serie: 176

Lotería del Meta



Premio mayor: 4515

Serie: 093

Lotería de Manizales



Premio mayor: 0388

Serie: 1

Baloto y Revancha



Baloto tradicional: 26 - 04 - 40 -27 - 06

Súper Balota: 06

Baloto Revancha: 10 - 15 - 09 - 31 - 26

Súper Balota de Revancha: 07

Los sorteos de las loterías del Valle, Meta y Manizales están programados para las 10:30 p.m. Por su parte, Baloto se juega entre las 11:00 y las 11:15 p. m.



Los jugadores deben comparar los resultados oficiales con los números registrados en sus billetes o tiquetes. En las loterías tradicionales también es necesario verificar la serie para confirmar si el premio corresponde al comprobante adquirido.



¿Cómo funcionan las loterías y Baloto?

Las loterías tradicionales del Valle, Meta y Manizales entregan premios mediante billetes identificados con un número de cuatro cifras y una serie. Los participantes pueden adquirir el billete completo o fracciones, según las condiciones de cada entidad.

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Por su parte, Baloto es un juego de suerte y azar en el que se seleccionan cinco números principales y una Súper Balota. La modalidad Revancha permite participar en un sorteo adicional con otra combinación.

Baloto realiza sus sorteos los lunes, miércoles y sábados. Los valores de participación y las condiciones vigentes deben consultarse en los canales oficiales de cada operador.

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¿Cómo reclamar los premios?

El procedimiento para reclamar un premio depende del juego y del monto obtenido. En las loterías tradicionales, los participantes deben conservar el billete o la fracción original y consultar con la entidad correspondiente los documentos y requisitos para el pago.

En el caso de Baloto y Revancha, el proceso también varía de acuerdo con la cuantía del premio y las condiciones establecidas por el operador.

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Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda verificar el resultado en los canales oficiales y consultar los plazos y requisitos de reclamación.

Este texto fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista. Los resultados, premios, precios y requisitos de reclamación deben contrastarse con las fuentes oficiales antes de su publicación.