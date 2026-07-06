Precio del dólar en Colombia sigue por encima de los $3.300 hoy: así abrió la TRM este 6 de julio

El precio oficial del dólar en Colombia continúa perdiendo terreno frente al peso colombiano. Para este lunes 6 de julio, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue fijada en 3.334,93 pesos, lo que representa una disminución de 22,89 pesos frente a la tasa vigente el pasado viernes 3 de julio, cuando se ubicó en 3.357,82 pesos. La cotización, vigente entre el 4 y el 6 de julio, refleja una nueva disminución frente a la jornada anterior y mantiene la tendencia descendente que ha caracterizado al mercado cambiario durante las últimas semanas.

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Con esta variación, la divisa estadounidense registró una caída diaria del 0,68%, manteniendo el comportamiento bajista observado desde finales de junio y consolidando uno de los valores más bajos registrados durante lo corrido de 2026. La TRM publicada para este lunes tiene vigencia durante el fin de semana y el primer día hábil de la semana, es decir, entre el sábado 4 y el lunes 6 de julio, como ocurre habitualmente con la tasa oficial certificada por la Superintendencia Financiera.

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¿Cómo se ha comportado el precio del dólar en Colombia este año?

El comportamiento del dólar también evidencia una reducción importante al compararlo con otros periodos. Frente al cierre de hace una semana, la moneda estadounidense acumula una disminución de 108,66 pesos, equivalente al 3,16%. Si la comparación se realiza con hace un mes, la diferencia alcanza los 253,16 pesos, lo que representa una caída cercana al 7,1%.



La diferencia es aún mayor al revisar el comportamiento desde el inicio del año. El primero de enero la TRM se encontraba en 3.757,08 pesos, por lo que el descenso acumulado supera los 422 pesos, equivalente a una reducción del 11,24%. En términos anuales, la variación también resulta significativa. Hace doce meses el dólar se cotizaba en 3.974,37 pesos, mientras que la tasa vigente es 639,44 pesos inferior, lo que representa una disminución del 16,09%.



En las casas de cambio también se observaron diferencias frente a la tasa oficial. Los precios de compra y venta variaron según la ciudad y el establecimiento, aunque el promedio nacional mostró una compra cercana a 3.388,89 pesos y una venta alrededor de 3.516,67 pesos por dólar. Estas cifras son de referencia y pueden cambiar durante la jornada dependiendo de la oferta y la demanda de divisas.



Precio del dólar por ciudades

Para los colombianos que requieren realizar transacciones en efectivo, el panorama en las casas de cambio varía significativamente según la ubicación geográfica. A continuación, presentamos los valores de referencia para las principales ciudades del país según el portal especializado Dolar Hoy:

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Bogotá D.C.: La capital presenta un precio de compra de $3.520. Para el cierre de este reporte, no se registran valores de venta promedio en esta plaza.

Medellín: En la capital antioqueña, los ciudadanos pueden vender sus dólares a un precio de $3.490 y comprarlos a $3.630.

Cali: La "Sucursal del Cielo" reporta una de las tasas de compra más bajas entre las ciudades principales con $3.400, mientras que la venta se sitúa en $3.680.

Cartagena: La ciudad heroica registra los valores más altos de la muestra, con una compra de $3.750 y una venta que alcanza los $3.980.

Barranquilla: Cabe anotar que, según las fuentes consultadas de la Superintendencia y portales de cambio, no se dispone de datos específicos de cierre para esta ciudad en la fecha actual, por lo que se recomienda a los lectores consultar directamente en los establecimientos locales.

En ciudades fronterizas como Cúcuta, la moneda se negocia con un margen mucho más estrecho, con compra a $3.400 y venta a $3.460.

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Mientras el dólar fluctúa, el país avanza en su infraestructura de pagos. El sistema Bre-B, liderado por el Banco de la República, ya reporta más de 108 millones de llaves registradas, facilitando la digitalización de la economía y ofreciendo alternativas a las transacciones en efectivo que tradicionalmente dependen de la tasa de cambio física.

En conclusión, el dólar hoy en Colombia refleja un ajuste a la baja influenciado por la tasa de intervención del 12%, manteniendo una TRM oficial competitiva de $3.357,82 para el sector corporativo, mientras que en el mercado minorista la compra promedio se estabiliza cerca de los $3.470.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co