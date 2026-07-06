Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy lunes 6 de julio de 2026: números ganadores

El avance del mes de julio de 2026 ha traído consigo una renovación en las expectativas de miles de ciudadanos en el centro del país, quienes ven en los juegos de suerte y azar no solo una posibilidad de inversión, sino un motor de recaudo para sectores críticos. El sorteo del Dorado Mañana, consolidado como una de las alternativas matutinas predilectas en la región de Bogotá y Cundinamarca, ha cumplido su cita este lunes 6 de julio, manteniendo su compromiso con la transparencia y el financiamiento del sistema de salud pública.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este juego de azar, operado a través de redes autorizadas como Paga Todo, se diferencia de las loterías convencionales por su alta flexibilidad y por no depender de billetes preimpresos. Desde una perspectiva económica, el "chance" representa una dinámica de micro-apuestas que permite a los ciudadanos participar con montos que inician desde los $500 o $1.000 pesos colombianos. Esta accesibilidad ha permitido que el Dorado Mañana se mantenga vigente en el mercado, rompiendo la tradicional espera de los sorteos nocturnos y ofreciendo una opción legal en las primeras horas del día.

Publicidad

Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy lunes 6 de julio de 2026

A continuación, presentamos el estado de la combinación oficial para el cierre de esta jornada:

Números ganadores :

: La “Quinta” cifra:

¿Cómo funciona el chance Dorado Mañana?

Publicidad

Es importante recordar que cada sorteo se realiza mediante un sistema de urnas con extracción neumática de balotas, numeradas del 0 al 9, bajo la supervisión rigurosa de delegados de las secretarías de gobierno y entes de control para garantizar que cada resultado sea producto exclusivo del azar.

Desde el punto de vista del apostador, el plan de premios es uno de los mayores atractivos debido a su escalabilidad. El esquema establecido por la normativa colombiana para 2026 define que un acierto de cuatro cifras directo paga 4.500 veces el valor apostado, mientras que la modalidad combinada retribuye 208 veces la inversión. Otras opciones incluyen el acierto de las tres últimas cifras (400 veces el valor) o incluso la "uña" (última cifra), que paga 5 veces lo jugado.

Publicidad

Para aquellos ciudadanos que resulten favorecidos en esta jornada o en sorteos previos, es imperativo seguir los protocolos legales para el cobro de premios. El tiquete o formulario de juego es un título valor al portador, por lo que debe conservarse en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras. El ganador debe acudir personalmente a un punto de red autorizado con su cédula de ciudadanía original y una fotocopia legible de la misma.

Publicidad

En términos tributarios, la legislación vigente estipula que los premios que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos a una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales. Asimismo, los ganadores deben tener presente el factor de caducidad: existe un plazo máximo de un año calendario para reclamar el dinero. Una vez cumplido este tiempo sin que el premio sea cobrado, los fondos se transfieren automáticamente al sistema de salud pública, reforzando el carácter social de esta actividad económica.

El Dorado Mañana no es solo una búsqueda de fortuna individual, sino una pieza clave en la formalización y modernización del juego en Colombia, asegurando que los recursos generados contribuyan directamente al bienestar social bajo un marco de estricta legalidad.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

NOTICIAS CARACOL