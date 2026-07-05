Equipo colombiano, especializado en identificación genética y dactilar, viajará a Venezuela

En Caracas, capital de Venezuela, se encuentra la morgue de Bellomonte, la principal de la ciudad. Hasta ese lugar han sido trasladados gran cantidad de los fallecidos por el doble terremoto sísmico del pasado 24 de junio. Ha bajado el número de reclamos. Lo que dicen los familiares de las víctimas es que en las improvisadas morques que se han puesto en La Guaira, por ejemplo, la del puerto de la Guaira, tienen que caminar entre cientos y cientos de cadáveres para tratar de reconocer a sus seres queridos. Viven una doble tragedia. La primera, perder a su familia. La segunda, encontrarlas y garantizar que le puedan dar sepultura.



El puerto de la Guaira y la morgue de Bellomonte en Caracas están colapsando por la cantidad de fallecidos que han ingresado. Los funcionarios cargan sacos de cal a las afueras, entre ellos identificaron a personas de nacionalidad colombiana. "Para eso es el grupo de medicina legal. Para tener una una trazabilidad de quienes efectivamente han fallecido y poderlos identificar comparados con sus familiares", explicó Milton Rengifo, embajador de Colombia en Venezuela.



Equipo colombiano experto en identificación

Un equipo colombiano, especializado en genética e identificación dactilar, llegará el próximo martes a La Guaira mientras llegan las denuncias de personas que no consiguen el cuerpo de sus familiares. "'Vayan a retirar el cuerpo en tal sitio'. Entonces resulta que vamos a ese sitio y no está, o sea, no está mi sobrino ahí", aseguró Mayra Martín, tía de uno de los fallecido durante los terremotos.



"Ellos no dan respuesta, ellos no no dicen, entonces ellos le da igual todo. Ellos nos mandan para allá, nos mandan para acá y entonces en realidad necesitamos saber", agregó la mujer. Otro ejemplo de la doble tragedia es la de Daniel Franco, quien vive en Colombia, pero nació y vivió por más de 20 años en La Guaira. Vino a Venezuela tras el terremoto para buscar el cuerpo de su madre y de su tía. Aunque un bombero les notificó que sus cuerpos fueron sacados del edificio en La Guaira, no logró dar con ellas.

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"Llegué al puerto porque me dijeron que allá estaban todos los cuerpos y allá llegué a buscar. Primero nos muestran fotos, pero yo no yo no la vi ahí y entonces luego caminaba entre los cuerpos intentando buscarla. Es como una doble tragedia así que se primero muere de esa forma tan fea y luego no la encuentro para darle sepultura", relató el hombre.



El drama de los desaparecidos tras los terremotos

Otro caso es el de Félix Algarín, que aparece en un portal del Gobierno de Venezuela, registrado con vida en un refugio de Caracas. "Que abran, puedan entrar, no pueden. Mira, están trabajando con las uñas. Y esto a mí nadie me lo ha contado. Lo estoy viviendo yo. Yo lo viví porque yo todos los días me traslado a La Guaira a buscar a mis familiares, a ver qué podemos lograr" contó Gabriela Morgado, familiar de desaparecido.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez emitió un decreto prohibiendo la exportación de materiales de construcción y anunció ayudar a las familias para la reconstrucción a través de un fondo. "He decretado igualmente la prohibición de exportar materiales que tienen que ver con la construcción y también estamos ya en contacto con alianzas internacionales, países que van a ayudar a la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía", dijo Rodríguez, quien también aseguró que ningún cuerpo va a ser llevado a fosas comunes .

