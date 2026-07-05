De la Espriella creará Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana en su primer día como presidente

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este domingo que creará un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Lo hará a firmando un decreto el 7 de agosto , el día de su posesión como mandatario de la República. De la Espriella convocó a alcaldes de las ciudades principales para dictar "medidas efectivas y acordes con las necesidades".



"El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas", se lee en una publicación en su cuenta de la red social X.



"Estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia. No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra Patria", agregó el presidente electo.



¿Cuáles han sido las respuestas de los alcaldes?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que "en Bogotá estamos listos a trabajar coordinadamente con el nuevo Gobierno para desarticular las bandas delincuenciales que operan en la ciudad. La Fuerza Pública necesita más apoyo del nivel nacional para que podamos seguir dando golpes contra la extorsión, el hurto y el tráfico de drogas".

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Galán añadió que "solo debilitando estas estructuras vamos a recuperar la seguridad y disminuir los homicidios. No se nos puede olvidar otro aspecto clave: el país necesita redefinir su política criminal". Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, escribió en su cuenta de X que estaban listos: "Que diferencia un presidente que quiere seguridad para la gente vs. otro que venía a Medellín a hacer 'tarimazos' con los criminales".

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, dijo que recibían la noticia "con mucho beneplácito y esperanza". El mandatario de la capital del Atlántico agregó que "Colombia necesita decisiones firmes en materia de seguridad y justicia, y el liderazgo del presidente de la República es fundamental para respaldar a quienes, desde las regiones, enfrentamos este desafío todos los días".



El alcalde de Cali, Alejandro Eder, celebró la decisión del presidente electo. "Ese es el camino: coordinación, autoridad y acciones concretas para proteger a los ciudadanos. Cali ha sido una de las ciudades que más ha sufrido las consecuencias de la inseguridad y de los ataques terroristas", se lee en un mensaje compartido en la cuenta de X de Eder. Por último, Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, dijo que se unía al "llamado a la cooperación con el Gobierno Nacional".



"En nuestra ciudad cada día trabajamos por la seguridad de los ciudadanos, con nuestros propios recursos y con el apoyo de la Fuerza Pública. Es fundamental que los alcaldes podamos contar con el respaldo presidencial en la lucha contra los bandidos. Desde ya prepararemos un informe detallado con cifras, estrategias y planes sobre el estado de la seguridad en Bucaramanga", agregó Portilla.

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Este domingo, desde el equipo del presidente electo también aseguraron este domingo que hubo una reunión con funcionarios de Estados Unidos. El mandatario electo se reunió el pasado viernes con los estadounidenses en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico. Se trato de "una reunión de alto nivel con una delegación oficial proveniente de Washington, integrada por altos funcionarios del Departamento de Estado, representantes del Pentágono y de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia", según se lee en la información compartida por el movimiento Defensores de la Patria.