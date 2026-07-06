Se acerca último plazo para pagar el impuesto predial sin recargos en Bogotá: fechas clave

Propietarios de bienes inmuebles en Bogotá tienen un último plazo en el calendario tributario de 2026 para pagar el impuesto predial sin intereses ni sanciones. Así lo recordó la Secretaría de Hacienda de Bogotá y advirtió que después de esta fecha ya definida, contribuyentes que no hayan realizado el pago deberán asumir los recargos correspondientes establecidos por la normatividad vigente.

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Según las cifras entregadas por la entidad, con corte al 30 de junio el Distrito había recaudado cerca de 4,5 billones de pesos por concepto de impuesto predial, lo que representa un avance cercano al 86% de la meta fijada para este año, estimada en 5,2 billones de pesos. En cuanto al número de contribuyentes, la administración informó que de los 2.892.210 predios que tienen la obligación de declarar y pagar este impuesto, aproximadamente 2.361.884 ya se encuentran al día con este compromiso.

Quienes todavía tienen pendiente este trámite, pueden aprovechar hasta este viernes, 10 de julio de 2026 para pagar este impuesto sin intereses y así evitar costos adicionales derivados al retraso del pago.



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¿Cómo funcionará el concurso para premiar localidades por pagar impuestos?

Además del vencimiento del calendario tributario, el 10 de julio también marca el cierre de las inscripciones para participar en el concurso "Paga tu predial y mejora tu cuadra", una iniciativa impulsada por la Secretaría de Hacienda para incentivar el pago oportuno del impuesto. El programa busca reconocer "el pago oportuno del impuesto predial y el aporte voluntario" mediante la entrega de recursos destinados al mejoramiento del espacio público.



"La idea es sencilla: entre más vecinos estén al día, más posibilidades tiene su cuadra de ganar mejoramientos en su entorno", indicó la entidad, que además anunció los reconocimientos que podría llevarse cada localidad por participar:



Mejoramientos para las 100 cuadras con mayor nivel de cumplimiento en el pago del impuesto.

en el pago del impuesto. Intervenciones para las tres cuadras que registren el mayor nivel de aportes voluntarios.

Recursos de libre destinación para las dos localidades con mejores resultados.

En este último caso, la localidad que obtenga el primer lugar recibirá 2.000 millones de pesos, mientras que la segunda obtendrá una asignación de 1.000 millones de pesos para ejecutar proyectos definidos por la administración local. "Este viernes se cierra una oportunidad muy importante para Bogotá. Pagar el predial a tiempo evita intereses y sanciones y permite participar en un concurso que reconoce el compromiso de los vecinos con su cuadra y su localidad. Cuando la ciudadanía cumple, Bogotá avanza, y cuando jugamos en equipo, la ciudad gana", indicó Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.



Aporte voluntario del 10% también hace parte de la convocatoria

Durante el proceso de pago del impuesto predial, los ciudadanos tienen la posibilidad de realizar un aporte voluntario equivalente al 10% del valor del impuesto, contribución que es opcional y no constituye una obligación adicional para los propietarios de los predios. Los recursos obtenidos mediante este mecanismo son destinados al financiamiento de programas, proyectos y obras para la ciudad, según explicó la administración distrital.

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La Secretaría de Hacienda también recordó que los ciudadanos cuentan con diferentes alternativas para cumplir con esta obligación tributaria antes del vencimiento. Las modalidades habilitadas son:



Pago en línea a través del portal oficial de la Secretaría de Hacienda mediante la plataforma Pagos Bogotá.

Pago desde dispositivos móviles utilizando las billeteras digitales DaviPlata y DALE.

Pago presencial en los puntos autorizados del Banco de Bogotá como:

Sede de atención especializada ubicada en la calle 114 con avenida 19.

Centro Comercial Plaza de las Américas.

SuperCADE CAD.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co