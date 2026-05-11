Precio del dólar hoy 11 de mayo de 2026: así abrió la Tasa Representativa del Mercado este lunes

El precio oficial del dólar en Colombia para este lunes 11 de mayo quedó establecido en $3.747,10, valor que también aplicó para el sábado 9 y domingo 10 de mayo debido al calendario bancario. La cotización tuvo un incremento de $17,83 frente a la TRM anterior, cuando la divisa cerró en $3.729,27.

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Con este nuevo ajuste, el dólar continúa mostrando una recuperación dentro del mercado cambiario colombiano. En comparación con el inicio de mayo, la moneda estadounidense ha ganado más de $100, teniendo en cuenta que el pasado 4 de mayo la TRM se encontraba sobre los $3.637.

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Durante los últimos 30 días, el comportamiento de la divisa ha sido estable con tendencia ascendente. La diferencia frente al mismo periodo del mes anterior supera los $115, lo que equivale a un aumento cercano al 3,2%. Sin embargo, en la comparación anual el dólar todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados hace un año, cuando la TRM estaba por encima de los $4.239.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C.

$ 3.610

$ 3.680

Medellín

$ 3.600

$ 3.740

Cali

$ 3.520

$ 3.650

Cartagena

$ 3.750

$ 3.980

Cúcuta

$ 3.640

$ 3.680

Pereira

$ 3.730

$ 3.800



¿Qué se espera del comportamiento del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business pfficer de la fintech latinoamericana Global66, señaló en Noticias Caracol que "seguimos en un escenario de incertidumbre con dos variables dominantes esta semana: la evolución del conflicto geopolítico, y su impacto directo sobre el WTI, y los datos del mercado laboral estadounidense, que serán determinantes para las expectativas de tasas. En un escenario favorable para las monedas emergentes, el conflicto en el Medio Oriente da señales de desescalada, el WTI modera desde los USD 100 reduciendo las presiones inflacionarias, y los datos de empleo del viernes muestran deterioro —destrucción de empleo o desaceleración salarial— que aleja la posibilidad de mantener tasas elevadas por más tiempo. Bajo este escenario, el dólar cedería y el USD COP podría ceder hacia la zona de 3,540–3,620".



"En un escenario adverso, el conflicto se profundiza manteniendo el WTI sobre USD 100, y los datos de empleo del viernes sorprenden al alza mostrando un mercado laboral resiliente con salarios acelerando, lo que refuerza las expectativas de mantención de tasas por un período más largo. En ese contexto el dólar se apreciaría globalmente y el USD COP podría acercarse a la zona de 3,720", concluyó el experto.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co