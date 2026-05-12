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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy 12 de mayo de 2026: así abrió la Tasa Representativa del Mercado este martes

Precio del dólar hoy 12 de mayo de 2026: así abrió la Tasa Representativa del Mercado este martes

La cifra representa un aumento de $11,90 frente a la tasa anterior y mantiene la tendencia alcista. Vea cómo está en las casas de cambio en las ciudades principales de Colombia.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 12 de may, 2026
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Dólar hoy, 6 de abril de 2026, en Colombia: cómo está la TRM
Dólar hoy, 6 de abril de 2026, en Colombia: cómo está la TRM -
Getty Images

El precio oficial del dólar en Colombia inició la jornada de este martes con un nuevo incremento. La Tasa Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera, quedó establecida en $3.759 por cada dólar estadounidense, lo que significa una variación positiva de 0,32% frente al valor vigente durante el fin de semana y el lunes.

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Con este resultado, la moneda estadounidense acumula una subida importante en comparación con los registros observados hace un mes. El comportamiento reciente del mercado muestra que la divisa ha mantenido una tendencia ascendente sostenida, luego de haber cotizado por debajo de los $3.650 durante los primeros días de abril.

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¿Cómo se ha comportado el dólar en los últimos 30 días?

De acuerdo con los datos publicados para la jornada, hace siete días la TRM se encontraba en $3.707,58, mientras que hace 30 días era de $3.631,49. Esto evidencia un aumento de más de $127 en el último mes. Sin embargo, en la comparación anual el dólar continúa por debajo de los niveles registrados en mayo de 2025, cuando la tasa superaba los $4.239.

Durante los últimos días, la tendencia del dólar en Colombia ha sido catalogada como alcista, luego de varias jornadas consecutivas con incrementos en la cotización oficial. Aunque las variaciones diarias han sido moderadas, el acumulado mensual refleja un cambio importante frente al comportamiento que traía la moneda desde comienzos de año.

La evolución del dólar seguirá siendo clave durante las próximas semanas, especialmente para sectores relacionados con comercio exterior, turismo, importaciones y pagos internacionales. Mientras tanto, el mercado continuará atento a las decisiones económicas globales y al comportamiento de los inversionistas frente a los activos emergentes.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad
Precio de compra
Precio de venta
Bogotá D.C.
$ 3.610
$ 3.680
Medellín
$ 3.600
$ 3.740
Cali
$ 3.520
$ 3.650
Cartagena
$ 3.750
$ 3.980
Cúcuta
$ 3.640
$ 3.680
Pereira
$ 3.730
$ 3.800

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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