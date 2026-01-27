Precio del dólar hoy 27 de enero de 2026 en Colombia: Así quedó la TRM este martes

El comportamiento del dólar en Colombia durante el 27 de enero de 2026 marca un punto de referencia en el avance del calendario económico del país. La Tasa Representativa del Mercado para este martes se ubica en $3.676,02, cifra publicada por el Banco de la República y confirmada por múltiples plataformas de seguimiento cambiario.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Para el lunes 26 de enero de 2026, la TRM oficial fue de $3.637,88. La comparación entre ambos días muestra un incremento de $38,14 en el valor de la divisa, lo que equivale a una variación diaria del 1,05%. El aumento del dólar del 27 de enero contrasta con la tendencia reciente. Según los registros, en el marco de los últimos siete días, la divisa ha presentado una disminución acumulada de $24,03, equivalente a una variación negativa del 0,65 % respecto al mismo día de la semana anterior.



La TRM del 27 de enero se sitúa dentro de un patrón de descenso sostenido durante el mes. De acuerdo con los registros recopilados entre el 1° y el 27 de enero:



El 1 de enero de 2026, la TRM era de $3.757,08.

El mínimo del mes se alcanzó el 23 de enero, con $3.630,33.

El promedio del mes de enero se ubica en $3.709,26.

El máximo del mes ocurrió el 5 de enero, con $3.790,77.

Esto significa que entre el inicio del año y el 27 de enero, la divisa ha registrado una caída acumulada de $81,06, equivalente a una variación de -2,16 %.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Compra (COP) Venta (COP) Bogotá D.C. $3.610 $3.750 Medellín $3.570 $3.710 Cali $3.620 $3.770 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.660 $3.710 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué se espera del dólar en la semana del 26 al 30 de enero?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, compartió con Noticias Caracol su análisis sobre el comportamiento de la moneda estadounidense para esta semana: “Estará marcada por un equilibrio frágil entre fundamentos macroeconómicos aún favorables y un aumento significativo en los focos de incertidumbre política y geopolítica. La debilidad estructural del dólar sigue presente, reflejada en la fortaleza de los metales preciosos, la apreciación de las monedas emergentes y una mayor sensibilidad del mercado a cualquier señal que ponga en duda la institucionalidad de la política monetaria estadounidense".



"Sin embargo, la elevada concentración de eventos, reunión de la Fed, resultados corporativos clave y tensiones políticas internas y externas, mantiene la volatilidad elevada y abre espacio para movimientos abruptos de corto plazo", añadió.

Publicidad

Para el experto, "en un escenario base de continuidad bajista del dólar, la narrativa dominante se mantendría si la Reserva Federal reafirma un tono prudente, reconoce avances graduales en inflación y evita señales de endurecimiento adicional. La ausencia de sorpresas negativas en los datos de actividad e inflación, sumada a una moderación de las tensiones geopolíticas y a una percepción de mayor liquidez sistémica, reforzaría el flujo hacia activos de riesgo y refugios alternativos como el oro. Bajo este contexto, el dólar seguiría perdiendo tracción a nivel global, permitiendo que el USD/COP pueda profundizar su caída hacia $3.600, en línea con el comportamiento del resto de las monedas emergentes y la fortaleza de los commodities.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL