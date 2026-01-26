Precio del dólar hoy 26 de enero de 2026 en Colombia: Así está la TRM este lunes

El precio del dólar hoy en Colombia vuelve a ser protagonista del panorama económico nacional. Este lunes 26 de enero de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera se ubicó en $3.637,88 pesos por dólar, manteniendo una tendencia de relativa estabilidad frente a las últimas jornadas y confirmando el comportamiento bajista que ha caracterizado a la divisa estadounidense durante las primeras semanas del año.

Este nivel del precio del dólar hoy representa un aumento de $7,55 frente a la TRM anterior, lo que equivale a una variación diaria de +0,21%. El movimiento, aunque leve, muestra una corrección técnica tras las caídas observadas en las jornadas previas, sin que ello implique un cambio significativo en la tendencia general del mercado cambiario.



Asimismo, la cotización actual refleja una estabilidad frente al cierre del fin de semana, ya que la TRM se mantuvo sin variaciones durante los días sábado y domingo, en línea con el mecanismo de vigencia de la tasa oficial en Colombia. Este comportamiento sugiere un balance entre la oferta y la demanda de divisas al inicio de la semana.



En términos prácticos, el dólar continúa por debajo del umbral psicológico de los $3.700, un nivel que durante 2024 y buena parte de 2025 fue considerado una zona de soporte clave para la divisa estadounidense. Permanecer por debajo de ese rango refuerza la percepción de fortaleza del peso colombiano y confirma el sesgo bajista que ha predominado en el mercado durante el inicio de 2026.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.600 $3.750 Medellín $3.550 $3.700 Cali $3.620 $3.770 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.630 $3.700 Pereira $3.730 $3.800

El euro supera los 1,18 dólares, máximo desde hace cuatro meses

El euro superó este lunes los 1,18 dólares, máximo desde hace cuatro meses, y se acercó a los 1,19 dólares ante la debilidad del billete verde tras rumores de intervención de Estados Unidos y Japón para apoyar el yen. El euro se cambiaba hacia las 09.50 horas GMT a 1,1859 dólares, tras llegar hasta 1,1876 dólares y frente a los 1,1756 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

No obstante, el euro perdió posiciones después de que la confianza empresarial se mantuviera en Alemania en enero. La confianza empresarial se mantuvo en enero en Alemania porque la economía alemana comienza el año con poco impulso debido al deterioro en el sector servicios y pese la mejora en el sector manufacturero. El índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania del Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) se mantuvo en enero en 87,6 puntos, como diciembre.

En el mercado de divisas circularon rumores de una intervención coordinada de Estados Unidos y Japón para apoyar al yen. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York contactó el viernes a posibles contrapartes comerciales para verificar tasas de cambio disponibles en el par dólar-yen, informó el diario financiero estadounidense "The Wall Street Journal".

Estas verificaciones con frecuencia proceden a una intervención, por lo que los inversores redujeron sus posiciones en dólares el viernes. Un yen fuerte debilitará al dólar a corto plazo y puede desencadenar inflación en EE. UU., algo que dificultará el trabajo de la Reserva Federal (Fed), que el miércoles decidirá que hacer con sus tipos de interés.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

