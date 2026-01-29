En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy 29 de enero de 2026 en Colombia: TRM vuelve a bajar este jueves

Precio del dólar hoy 29 de enero de 2026 en Colombia: TRM vuelve a bajar este jueves

La Tasa Representativa del Mercado de este jueves se redujo 12,62 pesos en comparación con la del miércoles 28 de enero. Así está el precio del dólar en casas de cambio en Colombia.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 29 de ene, 2026
Precio del dólar hoy, lunes 19 de enero de 2026, en Colombia: TRM supera los $3.700
Imagen de referencia del precio del dólar.
Getty Images

El precio del dólar hoy en Colombia, correspondiente a este jueves 29 de enero de 2026, quedó fijado en 3.665,97 pesos, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera y el Banco de la República. Este valor rige durante toda la jornada y se construye a partir del promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de divisas realizadas entre intermediarios financieros en la sesión anterior del mercado cambiario.

El registro oficial muestra que el precio del dólar hoy presenta una variación negativa frente al día inmediatamente anterior. La TRM se redujo 12,62 pesos en comparación con la tasa vigente el miércoles 28 de enero, cuando el valor oficial fue de 3.678,59 pesos por dólar. La disminución observada entre ambos días representa una variación diaria de -0,34 %, calculada sobre la base de la TRM del miércoles.

El análisis del precio del dólar hoy también puede ampliarse al comparar el nivel actual con el valor registrado al inicio del año. El 1 de enero de 2026, la TRM se ubicó en 3.757,08 pesos por dólar, según los registros históricos oficiales del mercado cambiario colombiano. Al contrastar esa cifra con el precio vigente este 29 de enero, se observa una reducción acumulada de:

  • Diferencia desde el inicio del año: -91,11 pesos
  • Variación acumulada en 2026: -2,43 %

Estos números indican que el precio del dólar hoy se encuentra por debajo del nivel con el que comenzó el año, reflejando una disminución sostenida durante las primeras semanas de enero.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

CiudadPrecio de compraPrecio de venta
Bogotá D.C.$ 3.610$ 3.740
Medellín$ 3.540$ 3.690
Cali$ 3.620$ 3.770
Cartagena$ 3.750$ 3.980
Cúcuta$ 3.660$ 3.700
Pereira$ 3.730$ 3.800

¿Qué se espera del dólar en la semana del 26 al 30 de enero?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, compartió con Noticias Caracol su análisis sobre el comportamiento de la moneda estadounidense para esta semana: “Estará marcada por un equilibrio frágil entre fundamentos macroeconómicos aún favorables y un aumento significativo en los focos de incertidumbre política y geopolítica. La debilidad estructural del dólar sigue presente, reflejada en la fortaleza de los metales preciosos, la apreciación de las monedas emergentes y una mayor sensibilidad del mercado a cualquier señal que ponga en duda la institucionalidad de la política monetaria estadounidense".

"Sin embargo, la elevada concentración de eventos, reunión de la Fed, resultados corporativos clave y tensiones políticas internas y externas, mantiene la volatilidad elevada y abre espacio para movimientos abruptos de corto plazo", añadió.

Para el experto, "en un escenario base de continuidad bajista del dólar, la narrativa dominante se mantendría si la Reserva Federal reafirma un tono prudente, reconoce avances graduales en inflación y evita señales de endurecimiento adicional. La ausencia de sorpresas negativas en los datos de actividad e inflación, sumada a una moderación de las tensiones geopolíticas y a una percepción de mayor liquidez sistémica, reforzaría el flujo hacia activos de riesgo y refugios alternativos como el oro. Bajo este contexto, el dólar seguiría perdiendo tracción a nivel global, permitiendo que el USD/COP pueda profundizar su caída hacia $3.600, en línea con el comportamiento del resto de las monedas emergentes y la fortaleza de los commodities.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

