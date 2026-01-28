Precio del dólar hoy 28 de enero de 2026 en Colombia: así quedó la TRM este miércoles

El precio del dólar hoy en Colombia para el miércoles 28 de enero de 2026 quedó definido por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en 3.678,59 pesos, según la certificación diaria publicada por las autoridades financieras. Esta cifra corresponde al valor oficial que rige durante toda la jornada y se obtiene a partir del promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de divisas realizadas el día anterior entre intermediarios financieros del mercado cambiario colombiano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La TRM del 28 de enero muestra una variación positiva frente al registro del día inmediatamente anterior. El martes 27 de enero, la tasa oficial se ubicó en 3.676,02 pesos por dólar, lo que implica que el precio del dólar hoy subió 2,57 pesos en comparación diaria. Esta diferencia equivale a una variación del 0,07 %, calculada sobre la base de la TRM previa.



Este movimiento se dio luego de una jornada previa en la que el dólar había registrado un incremento diario superior, pues entre el lunes 26 y el martes 27 de enero la TRM subió 38,14 pesos, lo que representó una variación del 1,05 % en un solo día. Enero de 2026 ha estado marcado por variaciones diarias tanto al alza como a la baja, aunque el balance general muestra una reducción frente al valor de inicio de año.



El 1 de enero de 2026, la TRM se ubicó en 3.757,08 pesos por dólar. Al comparar ese nivel con la TRM del 28 de enero, que es de 3.678,59 pesos, se evidencia una disminución acumulada de 78,49 pesos, lo que equivale a una variación de -2,09 % en lo corrido del año. Este dato confirma que, desde el punto de vista anual, el precio del dólar hoy se encuentra por debajo del nivel con el que comenzó 2026.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.620 $3.750 Medellín $3.560 $3.700 Cali $3.620 $3.770 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.650 $3.700 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué se espera del dólar en la semana del 26 al 30 de enero?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, compartió con Noticias Caracol su análisis sobre el comportamiento de la moneda estadounidense para esta semana: “Estará marcada por un equilibrio frágil entre fundamentos macroeconómicos aún favorables y un aumento significativo en los focos de incertidumbre política y geopolítica. La debilidad estructural del dólar sigue presente, reflejada en la fortaleza de los metales preciosos, la apreciación de las monedas emergentes y una mayor sensibilidad del mercado a cualquier señal que ponga en duda la institucionalidad de la política monetaria estadounidense".

Publicidad

"Sin embargo, la elevada concentración de eventos, reunión de la Fed, resultados corporativos clave y tensiones políticas internas y externas, mantiene la volatilidad elevada y abre espacio para movimientos abruptos de corto plazo", añadió.

Para el experto, "en un escenario base de continuidad bajista del dólar, la narrativa dominante se mantendría si la Reserva Federal reafirma un tono prudente, reconoce avances graduales en inflación y evita señales de endurecimiento adicional. La ausencia de sorpresas negativas en los datos de actividad e inflación, sumada a una moderación de las tensiones geopolíticas y a una percepción de mayor liquidez sistémica, reforzaría el flujo hacia activos de riesgo y refugios alternativos como el oro. Bajo este contexto, el dólar seguiría perdiendo tracción a nivel global, permitiendo que el USD/COP pueda profundizar su caída hacia $3.600, en línea con el comportamiento del resto de las monedas emergentes y la fortaleza de los commodities.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL