Precio del dólar hoy, lunes 15 de diciembre de 2025, en Colombia: volvió a bajar la TRM

El precio del dólar en Colombia volvió a moverse este lunes 15 de diciembre de 2025 y lo hizo en una dirección que muchos esperaban: la Tasa Representativa del Mercado (TRM) bajó nuevamente. El valor oficial para hoy se ubicó en 3.788,53 pesos, según el reporte de la Superintendencia Financiera, lo que significa que la divisa estadounidense sigue perdiendo terreno frente al peso colombiano en la recta final del año.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para entender la magnitud del cambio, basta con mirar el dato del viernes 12 de diciembre. Ese día, la TRM cerró en 3.810,99 pesos, lo que implica que en apenas tres días hábiles el dólar retrocedió 22,46 pesos. Aunque no es una caída abrupta, sí es significativa porque se suma a una serie de descensos que han ido ajustando el precio desde el máximo alcanzado el 10 de diciembre, cuando la divisa tocó los 3.861,34 pesos. En otras palabras, el dólar ha cedido más de 70 pesos en menos de una semana, un alivio para quienes dependen de esta tasa para importar productos, pagar obligaciones en moneda extranjera o planificar viajes.



Precio del dólar en casas de cambio este 15 de diciembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este lunes, 15 de diciembre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.720 – venta $3.850

compra $3.720 – venta $3.850 Medellín: compra $3.650 – venta $3.800

compra $3.650 – venta $3.800 Cali: compra $3.650 – venta $3.830

compra $3.650 – venta $3.830 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.730 – venta $3.780

compra $3.730 – venta $3.780 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el parámetro oficial que define el valor del dólar frente al peso colombiano en el ámbito financiero y comercial. Este indicador se calcula diariamente con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los intermediarios autorizados en el país, reflejando el comportamiento real del mercado cambiario.

La certificación de la TRM está a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, que publica el valor cada día hábil y establece su vigencia por un periodo de 24 horas. Conviene precisar que esta tasa no coincide con el precio que se observa en casas de cambio o en transacciones informales, donde influyen factores adicionales como comisiones, disponibilidad de efectivo y condiciones locales de oferta y demanda.



Por su carácter oficial, la TRM es una referencia indispensable en procesos como la liquidación de importaciones y exportaciones, el pago de obligaciones en moneda extranjera, la elaboración de reportes contables y la determinación de impuestos. Asimismo, constituye un punto de referencia para entidades financieras y empresas que realizan operaciones internacionales. Es importante subrayar que, aunque la TRM sirve como base normativa, el valor que se negocia en tiempo real en el mercado puede diferir, especialmente en escenarios de alta volatilidad, donde las variaciones son más marcadas.



El euro baja pero se cambia por encima de 1,17 dólares

El euro bajó un poco pero se cambió por encima de 1,17 dólares, debido a que las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) volverá a bajar sus tipos de interés frenan la caída. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1735 dólares, frente a los 1,1751 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1731 dólares. La Fed bajó sus tasas de interés en 25 puntos básicos, por tercera vez consecutiva, hasta un rango entre el 3,50 y el 3,75 %. Los mercados prevén que los volverá a bajar el próximo año, mientras que el BCE mantendrá los suyos en el 2 %.

Publicidad

La preocupación por la independencia de la Fed, ante las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, debilitan al dólar. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, es el candidato más probable para convertirse en el próximo presidente de la Fed y está a favor de bajar más los tipos de interés. El euro se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1720 y 1,1746 dólares.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL