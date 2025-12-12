En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, en Colombia: así está la TRM

Precio del dólar hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, en Colombia: así está la TRM

El precio del dólar este viernes evidencia un incremento de $8,54 en comparación con la TRM del pasado 11 de diciembre, lo que representa una variación positiva en la jornada.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 12 de dic, 2025
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: cómo está la TRM viernes 12 de diciembre
Getty Images

