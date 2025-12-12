Precio del dólar hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, en Colombia: así está la TRM

Hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, el precio del dólar en Colombia, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) publicada por el Banco de la República, se ubica en $3.810,99. Para comprender el alcance de esta cifra, es importante compararla con la TRM registrada ayer, jueves 11 de diciembre de 2025, cuando el dólar se cotizó en $3.802,45. La diferencia, aunque moderada, evidencia un incremento de $8,54, lo que representa una variación positiva en la jornada.

Al inicio del mes, la TRM se ubicaba en niveles cercanos a $3.790, lo que indicaba una posición favorable para el peso en comparación con los valores observados en noviembre, cuando la divisa estadounidense alcanzó picos superiores a $3.850.



Precio del dólar en casas de cambio este 11 de diciembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este viernes, 12 de diciembre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.700 – venta $3.830

compra $3.700 – venta $3.830 Medellín: compra $3.660 – venta $3.810

compra $3.660 – venta $3.810 Cali: compra $3.750 – venta $3.860

compra $3.750 – venta $3.860 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.700 – venta $3.760

compra $3.700 – venta $3.760 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el parámetro oficial que define el valor del dólar frente al peso colombiano en el ámbito financiero y comercial. Este indicador se calcula diariamente con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los intermediarios autorizados en el país, reflejando el comportamiento real del mercado cambiario.



La certificación de la TRM está a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, que publica el valor cada día hábil y establece su vigencia por un periodo de 24 horas. Conviene precisar que esta tasa no coincide con el precio que se observa en casas de cambio o en transacciones informales, donde influyen factores adicionales como comisiones, disponibilidad de efectivo y condiciones locales de oferta y demanda.



Por su carácter oficial, la TRM es una referencia indispensable en procesos como la liquidación de importaciones y exportaciones, el pago de obligaciones en moneda extranjera, la elaboración de reportes contables y la determinación de impuestos. Asimismo, constituye un punto de referencia para entidades financieras y empresas que realizan operaciones internacionales. Es importante subrayar que, aunque la TRM sirve como base normativa, el valor que se negocia en tiempo real en el mercado puede diferir, especialmente en escenarios de alta volatilidad, donde las variaciones son más marcadas.



El euro sube tras los datos del mercado laboral de Estados Unidos

El euro subió hoy hasta el nivel de los 1,1750 dólares, máximo desde mediados de octubre, después de la publicación de más datos que muestran un inesperado empeoramiento del mercado laboral de EE. UU., que ya fue el motivo por el que la Reserva Federal (Fed) volvió a bajar sus tipos de interés.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1751 dólares, frente a los 1,1638 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1714 dólares.

Las solicitudes de subsidio por desempleo subieron en EE. UU. la semana en 44.000 hasta 236.000 solicitudes, la mayor subida desde marzo de 2020 al comienzo de la pandemia de coronavirus.

Estas cifras, publicadas el jueves, muestran un debilitamiento del mercado laboral mayor de lo que se esperaba, debilitamiento que fue el argumento de la Fed para bajar sus tipos de interés el miércoles y que le podría llevar a volver a reducirlos.

El euro superó los 1,17 dólares después de que la Fed bajara los tipos de interés y anunciara que va a comprar bonos. La Fed bajó sus tasas de interés en 25 puntos básicos, por tercera vez consecutiva, hasta un rango entre el 3,50 y el 3,75 %. La decisión estuvo dividida, seis miembros de la Fed estuvieron a favor de mantener los tipos de interés. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la entidad "está bien posicionada para esperar y ver cómo evoluciona la economía".

La Fed también anunció que va a comprar bonos a partir del 12 de diciembre por valor de 40.000 millones de dólares, para apoyar la liquidez del mercado, lo que ha debilitado al dólar. La aversión al riesgo, debido a la preocupación por la burbuja en la inteligencia artificial, frena la apreciación del euro después de que la estadounidense Oracle decepcionara con sus resultados trimestrales. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1683 y 1,1751 dólares.

