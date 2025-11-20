Qatar Airways lanzó vacantes de empleo para colombianos en noviembre 2025: cómo postularse

La lujosa aerolínea Qatar Airways anunció la disponibilidad de tres vacantes de empleo en Bogotá, destinadas a integrar el personal de su nueva estación en la capital colombiana. Los puestos se enmarcan dentro de la familia de trabajo de Carga y Operaciones Aeroportuarias y la fecha límite para postularse a las ofertas es hasta el próximo miércoles, 26 de noviembre de 2025.

Los aspirantes deben contar con el derecho legal vigente para residir y trabajar en Colombia, un requisito indispensable para la consideración de las candidaturas, pues la selección de personal corresponde a las áreas administrativas y operativas de la estación.



Vacantes de empleo disponibles en Qatar Airways

La convocatoria abierta incluye tres roles jerárquicos centrados en la gestión y la supervisión de las actividades aeroportuarias de la aerolínea en el país.



Gerente de servicios seroportuarios

Este rol implica la supervisión de las responsabilidades operativas y administrativas a nivel de estación. El gerente de servicios aeroportuarios es responsable de asegurar que las operaciones se desarrollen de manera fluida y con efectividad de costos, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de seguridad. Debe garantizar que los clientes reciban el servicio prometido por Qatar Airways en todos los productos y servicios terrestres. Estos son algunos de los requisitos:



Título universitario

Experiencia laboral mínima de 6 años relacionada con el puesto.

Experiencia relevante como gerente de aeropuerto, preferiblemente con una aerolínea principal.

Conocimiento general extenso de todas las áreas de las operaciones aeroportuarias.

Conocimiento en desarrollo de programas, preparación de presupuestos y administración.

Dominio del idioma inglés (escrito y hablado).

Habilidades requeridas: capacidad para delegar trabajo, establecer direcciones claras, gestionar el flujo de trabajo, fuertes habilidades de tutoría y entrenamiento, capacidad para fomentar el trabajo en equipo, dinamismo y adaptabilidad a los requisitos operativos cambiantes, y experiencia laboral en un entorno multicultural.

Oficial de servicio en turno aeroportuario

Este rol implica la supervisión y el control de las actividades de manejo de vuelos, incluyendo la edición de vuelos, el registro (check-in), las transferencias y el embarque. El oficial debe lograr la satisfacción óptima del cliente y la salida a tiempo de los vuelos. Además, ejerce el control general del turno como representante directo del gerente de servicios aeroportuarios. Su función es garantizar la puntualidad y seguridad de todas las operaciones de Qatar Airways. Algunos de los requisitos incluyen:



Experiencia relevante en una aerolínea o en Operaciones de Manejo en Tierra (GHO) de reputación a nivel de supervisión.

Sólida experiencia en Operaciones Aeroportuarias o de GHA.

Conocimiento general de las funciones aeroportuarias en el manejo de pasajeros y equipaje, peso y balance, y regulaciones de mercancías peligrosas.

Foco en el cliente y entrega de servicio de alta calidad.

Dominio del idioma inglés (escrito y hablado); el español es altamente deseable.

Poseer el derecho legal para vivir y trabajar en Colombia.

Supervisor de servicio en turno aeroportuario

Este supervisor tiene la responsabilidad de dirigir a su equipo para proporcionar servicio al cliente. Debe apoyar al gerente de servicios aeroportuarios cuando sea necesario y demostrar habilidades para manejar retrasos de vuelos, interrupciones, denegación de embarque y otros desafíos operacionales. Estas son algunas de sus funciones:



Facilitar el manejo en rampa en coordinación con el personal del aeropuerto para acelerar las salidas.

Supervisar al equipo del aeropuerto para asegurar el cierre de vuelo a tiempo y trabajar hacia el rendimiento general de puntualidad.

Planificar las asignaciones eficientes de mano de obra durante los períodos de servicio para los Agentes de Servicio al Cliente.

Proporcionar liderazgo, demostrar habilidades de construcción de equipos, dirigir al personal y evaluar el rendimiento.

Generar varios informes, mantener el lugar de trabajo ordenado y ofrecer apoyo al Gerente de Servicios Aeroportuarios en la implementación de capacitación y manejo de situaciones difíciles.

Administrar y capacitar al equipo de emisión de tiquetes.

¿Cómo postularse a las vacantes de empleo en Qatar Airways?

Acceda al portal oficial de Qatar Airways e ingrese a la sección de empleos, o ingrese a este link.

o ingrese a este link. Una vez en el portal, filtre las ofertas buscando "Colombia - Bogotá".

Seleccione la vacante de su interés y haga clic en el botón de "Aplicar".

Los interesados que cumplan con los perfiles solicitados y deseen aplicar a las posiciones de estas vacantes, deben completar el formulario de solicitud en línea y cargar su hoja de vida en inglés.

