Qatar Airways lanzó vacantes de empleo para colombianos en noviembre 2025: cómo postularse

La lujosa aerolínea Qatar Airways anunció la disponibilidad de tres vacantes de empleo en Bogotá, destinadas a integrar el personal de su nueva estación en la capital colombiana. Los puestos se enmarcan dentro de la familia de trabajo de Carga y Operaciones Aeroportuarias y la fecha límite para postularse a las ofertas es hasta el próximo miércoles, 26 de noviembre de 2025.
Los aspirantes deben contar con el derecho legal vigente para residir y trabajar en Colombia, un requisito indispensable para la consideración de las candidaturas, pues la selección de personal corresponde a las áreas administrativas y operativas de la estación.
La convocatoria abierta incluye tres roles jerárquicos centrados en la gestión y la supervisión de las actividades aeroportuarias de la aerolínea en el país.
Este rol implica la supervisión de las responsabilidades operativas y administrativas a nivel de estación. El gerente de servicios aeroportuarios es responsable de asegurar que las operaciones se desarrollen de manera fluida y con efectividad de costos, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de seguridad. Debe garantizar que los clientes reciban el servicio prometido por Qatar Airways en todos los productos y servicios terrestres. Estos son algunos de los requisitos:
Este rol implica la supervisión y el control de las actividades de manejo de vuelos, incluyendo la edición de vuelos, el registro (check-in), las transferencias y el embarque. El oficial debe lograr la satisfacción óptima del cliente y la salida a tiempo de los vuelos. Además, ejerce el control general del turno como representante directo del gerente de servicios aeroportuarios. Su función es garantizar la puntualidad y seguridad de todas las operaciones de Qatar Airways. Algunos de los requisitos incluyen:
Este supervisor tiene la responsabilidad de dirigir a su equipo para proporcionar servicio al cliente. Debe apoyar al gerente de servicios aeroportuarios cuando sea necesario y demostrar habilidades para manejar retrasos de vuelos, interrupciones, denegación de embarque y otros desafíos operacionales. Estas son algunas de sus funciones:
Los interesados que cumplan con los perfiles solicitados y deseen aplicar a las posiciones de estas vacantes, deben completar el formulario de solicitud en línea y cargar su hoja de vida en inglés.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co