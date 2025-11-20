En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, en Colombia: así está la TRM hoy

Precio del dólar hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, en Colombia: así está la TRM hoy

El precio del dólar hoy representa una caída de 20,82 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado del día anterior, lo que equivale a un descenso del 0,56%.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 20 de nov, 2025
Getty Images

