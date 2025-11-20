¿Cómo pedir crédito para comprar vivienda mientras paga arriendo en feria de Davivienda? Paso a paso

La Feria de Vivienda de Davivienda, vigente hasta el 30 de noviembre de 2025, reúne diversas alternativas de financiación para quienes desean adquirir vivienda bajo condiciones favorables. Esta iniciativa, que incluye crédito hipotecario y leasing habitacional, presenta tasas competitivas desde el 9 % efectivo anual para la modalidad de arriendo con opción de compra.

La feria incluye beneficios que añaden valor al proceso de compra: se ofrecen avalúos, estudios de títulos y seguros sin costo, y la posibilidad de acceder a créditos sin necesidad de codeudor en ciertos casos, como la cuenta vivienda móvil. Además, para quienes ya están pagando arriendo, la modalidad de leasing habitacional permite transformar ese gasto en capital y acercarse al crecimiento patrimonial, puesto que el canon mensual incluye amortización de capital con opción de compra al final del contrato.



¿Qué requisitos le pide Davivienda para aprobarle un crédito hipotecario o leasing habitacional?

Edad



Entre 18 y 70 años para aprobación; el desembolso puede realizarse hasta los 74 años.

Ingresos y vida laboral



Para empleados: certificado laboral con antigüedad mínima de un año (permitida interrupción máxima de 3 meses).

Para independientes: declaración de renta o carta de no declarante de los últimos dos años. Para pensionados: último comprobante de pago de pensión.

Los ingresos deben ser suficientes para cubrir los pagos sin superar el 40 % del total.

Historial crediticio



Debe demostrar buen manejo de deudas y vida crediticia favorable.

Documentación personal y del inmueble



Cédula de ciudadanía ampliada al 150 %.

Certificado de tradición y libertad del inmueble vigente en un plazo no mayor a 30 días.

Extractos bancarios recientes (generalmente últimos tres meses).

Declaración de renta o carta de no declarante (últimos dos años) para independientes

Capacidad de pago



Cuota mensual máxima de 40 % de los ingresos familiares para crédito hipotecario.

Cuota mensual máxima 40 % de los ingresos para leasing habitacional.

Seguros obligatorios



Crédito hipotecario: seguros de vida, desempleo involuntario o incapacidad, daños a la vivienda.

Leasing habitacional: incluye además seguro contra incendio y terremotos.

Paso a paso para solicitar un crédito para comprar vivienda mientras paga arriendo en Davivienda

Visite el sitio oficial de Davivienda o su aplicación móvil para elegir entre leasing habitacional o crédito hipotecario. Evalúe tanto los plazos como el porcentaje de financiación aplicado a cada modalidad. Ingrese al simulador de vivienda disponible en la web o app, suministre datos del inmueble (valor, tipo, porcentaje de financiación, plazo y tipo de cuota), y obtenga una estimación de la cuota mensual. Asegúrese de que la cuota mensual proyectada no supere el 40 % de sus ingresos, condición necesaria tanto para leasing como para crédito hipotecario durante la aprobación. Prepare los documentos según la modalidad elegida (ver lista en sección “Requisitos”). Este proceso incluye cédula, certificaciones de ingresos, extractos bancarios y otros documentos relevantes. Diríjase a la App Davivienda, al portal web, a una oficina o a una sala de ventas autorizada durante la feria y complete el formulario de solicitud del crédito deseado. Durante la feria, Davivienda facilita estos servicios sin costo adicional. Asegúrese de que el banco ejecute ambos trámites para avanzar a la fase siguiente. Davivienda revisará su perfil crediticio, capacidad de pago, antigüedad laboral y solvencia financiera. Este análisis incluye validación de ingresos, historial crediticio y proporción de endeudamiento. Si cumple con los criterios, se emitirá la aprobación del crédito hipotecario o leasing habitacional. En leasing habitacional, se establecerán las condiciones de canon, plazo y opción de compra. Se realizará la firma del contrato correspondiente (hipotecario o leasing). En leasing, se formalizará el canon mensual con regularizaciones en capital e intereses. Para crédito hipotecario, se desembolsa el monto aprobado. En leasing, el canon inicial se paga y se activa el acuerdo que permite empezar a habitar el inmueble. Empieza el pago mensual. En caso de leasing, parte de la cuota se abona al capital y al finalizar el plazo se puede ejercer la opción de compra. Al completar el contrato, el usuario puede optar por adquirir formalmente el inmueble, adquiriendo propiedad con los abonos ya realizados.

Tenga en cuenta que, en la modalidad de leasing habitacional, el financiamiento puede cubrir hasta el noventa por ciento del valor del inmueble, lo que permite reducir la necesidad de una cuota inicial elevada y facilita el acceso a la vivienda para quienes no cuentan con grandes ahorros. Este esquema se caracteriza por ofrecer plazos amplios que van desde cinco hasta treinta años, lo que brinda flexibilidad para ajustar el tiempo de pago según la capacidad financiera del solicitante.



Además, el leasing habitacional contempla la posibilidad de elegir entre cuotas fijas o variables en UVR. En el caso de las cuotas fijas, el valor se mantiene constante en términos de UVR, mientras que las cuotas variables permiten una amortización acelerada del capital, lo que puede reducir el tiempo total de la obligación. Durante todo el periodo del contrato, la propiedad del inmueble permanece a nombre de Davivienda, pero los abonos realizados por el cliente se contabilizan como aportes a capital. Al finalizar el plazo, el usuario tiene la opción de ejercer la compra, consolidando así la transferencia de la propiedad a su nombre.



Por su parte, el crédito hipotecario ofrece condiciones diferentes que se adaptan a quienes prefieren adquirir la propiedad desde el inicio. Este producto permite financiar hasta el ochenta por ciento del valor del inmueble en el caso de vivienda de interés social y hasta el setenta por ciento para vivienda no VIS, lo que implica que el comprador debe contar con una cuota inicial proporcional al tipo de vivienda que desea adquirir. Los plazos disponibles oscilan entre cinco y veinte años cuando el crédito se pacta en pesos, y pueden extenderse hasta treinta años si se elige la modalidad en UVR, lo que otorga mayor margen para distribuir el pago en el tiempo.

En cuanto a las tasas, se manejan porcentajes competitivos: las tasas parten de 0,87 % mes vencido, equivalentes a un 11% efectivo anual, esto tanto para vivienda nueva como usada. Estas condiciones permiten que el crédito hipotecario sea una alternativa sólida para quienes buscan estabilidad en la propiedad desde el inicio y cuentan con recursos para cubrir la cuota inicial.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

