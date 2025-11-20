En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EMERGENCIA SILVANIA
MISS UNIVERSO 2025
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ANTES DE LA NIEVE
GOLEADORES COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cómo pedir crédito para comprar vivienda mientras paga arriendo en feria de Davivienda? Paso a paso

¿Cómo pedir crédito para comprar vivienda mientras paga arriendo en feria de Davivienda? Paso a paso

Recuerde que la feria de vivienda irá hasta el 30 de noviembre. Si quiere comprar casa o apartamento, le explicamos cuáles son los requisitos que debe cumplir y cómo solicitar el préstamo.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 20 de nov, 2025
Comparta en:
Leasing habitacional feria de Davivienda: crédito para comprar mientras paga arriendo
Leasing habitacional feria de Davivienda: crédito para comprar mientras paga arriendo -
Getty Images - Davivienda

Publicidad

Publicidad

Publicidad