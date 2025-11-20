¿Nequi sigue caído? Este es el único servicio de la aplicación que aún no funciona

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Nequi, una de las billeteras digitales más usadas por los colombianos, presentó una intermitencia en sus servicios desde la tarde del pasado jueves 19 de noviembre. Dichas fallas ocasionaron que los usuarios de esta plataforma no pudieran hacer sus tradicionales retiros de dinero o transacciones porque la aplicación no permitía que sus usuarios pudieran ingresar a la app. Esta situación se mantuvo durante varias horas e, incluso, con corte a las 6:30 a. m. de este jueves 20 de noviembre continúa el fallo en uno de los servicios de Nequi.
Se trata del relativo a QR Entrecuentas, una opción a través de la cual los usuarios de esta conocida aplicación pueden enviar o recibir dinero escaneando los códigos QR de otras personas que cuenten con dicha app o incluso datáfonos. Por esta razón, se les recomienda a los usuarios que acudan a este servicio que opten por otras alternativas mientras se resuelve la problemática. El fallo en esta modalidad se reportó a través de la página oficial de Nequi, la cual reporta en tiempo real (en periodos aproximados de 20 minutos) cuál es el estado de todos sus servicios.
Un QR interoperable o QR Entrecuentas de Redeban es un código con el que se pueden enviar o recibir pagos de forma inmediatas. Las entidades financieras con las que se pueden hacer este tipo de trámite son las siguientes:
El pasado 19 de noviembre, la plataforma de servicios financieros Nequi experimentó una caída masiva que afectó gravemente su operatividad. Según el informe de la propia compañía, esta fue catalogada como una interrupción mayor que limitó severamente el uso de la aplicación móvil y sus canales asociados.
Cuando Nequi experimenta fallas en el servicio, como las ocurridas el 19 de noviembre, existen pautas claras para que los usuarios gestionen la situación y eviten problemas posteriores:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO