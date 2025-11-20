¿Nequi sigue caído? Este es el único servicio de la aplicación que aún no funciona

Nequi, una de las billeteras digitales más usadas por los colombianos, presentó una intermitencia en sus servicios desde la tarde del pasado jueves 19 de noviembre. Dichas fallas ocasionaron que los usuarios de esta plataforma no pudieran hacer sus tradicionales retiros de dinero o transacciones porque la aplicación no permitía que sus usuarios pudieran ingresar a la app. Esta situación se mantuvo durante varias horas e, incluso, con corte a las 6:30 a. m. de este jueves 20 de noviembre continúa el fallo en uno de los servicios de Nequi.

Se trata del relativo a QR Entrecuentas, una opción a través de la cual los usuarios de esta conocida aplicación pueden enviar o recibir dinero escaneando los códigos QR de otras personas que cuenten con dicha app o incluso datáfonos. Por esta razón, se les recomienda a los usuarios que acudan a este servicio que opten por otras alternativas mientras se resuelve la problemática. El fallo en esta modalidad se reportó a través de la página oficial de Nequi, la cual reporta en tiempo real (en periodos aproximados de 20 minutos) cuál es el estado de todos sus servicios.



Qué es QR Entrecuentas de Nequi

Un QR interoperable o QR Entrecuentas de Redeban es un código con el que se pueden enviar o recibir pagos de forma inmediatas. Las entidades financieras con las que se pueden hacer este tipo de trámite son las siguientes:



Nequi.

Bancolombia.

Davivienda.

Daviplata.

Banco de Bogotá.

Banco de Occidente.

Banco Popular.

Banco AvVillas.

Dale.

Movii.

BBVA.

Scotiabank Colpatria.

Banco Caja Social.

Bold.

Bancamia.

¿Por qué se cayó Nequi?

El pasado 19 de noviembre, la plataforma de servicios financieros Nequi experimentó una caída masiva que afectó gravemente su operatividad. Según el informe de la propia compañía, esta fue catalogada como una interrupción mayor que limitó severamente el uso de la aplicación móvil y sus canales asociados.

Principales Inconvenientes Reportados:

Imposibilidad de acceso: el problema más notorio fue que un número significativo de usuarios no pudo iniciar sesión en la aplicación para acceder a sus cuentas, consultar saldos o revisar movimientos.

Bloqueo de transacciones: todas las funciones relacionadas con el envío y la recepción de dinero quedaron afectadas. Esto incluye:

Traspasos hacia Bancolombia . Transferencias entre usuarios de Nequi . Envíos de dinero desde Bancolombia hacia Nequi.

Cuando Nequi experimenta fallas en el servicio, como las ocurridas el 19 de noviembre, existen pautas claras para que los usuarios gestionen la situación y eviten problemas posteriores:



1. Evitar la repetición de transacciones

No intente el mismo envío varias veces. La principal recomendación es abstenerse de repetir las transacciones de dinero. Si lo hace, corre el riesgo de que el sistema procese y duplique los movimientos una vez que se restablezca.

2. Verificar el estado oficial de la plataforma

Consulte el panel de estado de Nequi. Es útil revisar el canal oficial de la plataforma, donde se suele publicar información actualizada sobre qué servicios están operativos y cuáles siguen inactivos. Esto ayuda a determinar si la interrupción es total o afecta solo a una función específica.

3. Precaución con la aplicación

No desinstale la app. Si tiene problemas para iniciar sesión o la aplicación se queda cargando, Nequi aconseja no desinstalarla, ya que esta acción no resuelve las caídas del sistema y podría complicar el acceso más tarde. Simplemente espere e intente de nuevo cuando la empresa confirme la normalización.

4. Uso de la Tarjeta Nequi

Utilice su Tarjeta Nequi si la posee. Para quienes necesiten acceder al dinero de forma inmediata, la Tarjeta Nequi es a menudo el único canal que se mantiene funcional durante fallas parciales. Puede usarse para realizar pagos en establecimientos comerciales mientras los servicios digitales se reestablecen.

