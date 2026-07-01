Recargo dominical aumenta al 90 % desde este 1 de julio y se acerca disminución de jornada laboral

El panorama laboral en Colombia ha dado un giro significativo con la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025, una normativa que busca equilibrar la balanza entre la productividad empresarial y el bienestar de los empleados. Esta ley introduce cambios profundos en el Código Sustantivo del Trabajo, afectando desde el horario en que se considera que empieza la noche hasta la remuneración por trabajar en días festivos. Para los millones de trabajadores colombianos, entender estos cambios es vital para garantizar sus derechos laborales.



Uno de los ajustes más inmediatos se encuentra en la definición del trabajo diurno y el trabajo nocturno. Según el Artículo 10 de la nueva ley, el periodo diurno ahora comprende desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. En consecuencia, el trabajo nocturno se establece entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente. Este cambio de una hora en el inicio de la jornada nocturna implica que muchas personas comenzarán a devengar recargos más temprano en su turno habitual.



Reducción de la jornada laboral para 2026

El corazón de la reforma reside en el Artículo 11, que redefine la jornada máxima legal. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo se establece en ocho horas al día y una jornada semanal de cuarenta y dos (42) horas. Esta reducción busca que el trabajador disponga de más tiempo personal sin que su salario se vea afectado negativamente. Este máximo de 42 horas a la semana comenzarán a aplicarse desde el próximo 15 de julio.

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La ley permite cierta flexibilidad laboral, permitiendo que empleador y trabajador acuerden distribuir estas 42 horas en cinco o seis días a la semana, garantizando siempre un día de descanso. Además, se contempla que la jornada diaria pueda variar entre un mínimo de 4 horas continuas y un máximo de 9 horas, siempre que el promedio semanal no exceda el límite legal. Un aspecto humano destacado es el parágrafo que obliga a las empresas y Cajas de Compensación a facilitar una jornada semestral para que los empleados compartan con su familia en espacios adecuados.



Recargo dominical para 2026

Otro de los pilares de la Ley 2466 de 2025 es la remuneración en días de descanso obligatorio. El Artículo 14 estipula que el trabajo en domingos o festivos se remunerará con un recargo del ciento por ciento (100%) sobre el salario ordinario, proporcional a las horas laboradas. Es importante distinguir que el trabajo se considera "habitual" si se laboran tres o más domingos al mes, y "ocasional" si son hasta dos. No obstante, para evitar un impacto súbito en las finanzas de las empresas, se diseñó una implementación gradual de este recargo:



A partir del 1 de julio de 2025, el recargo subirá al 80 %.

Desde el 1 de julio de 2026, se incrementará al 90 % .

. Finalmente, el 1 de julio de 2027, se aplicará el pleno 100 %.

Por otro lado, la transparencia en el pago de horas extras se vuelve más rigurosa. El Artículo 12 obliga a los empleadores a llevar un registro detallado del trabajo suplementario, especificando nombre, actividad y si las horas son diurnas o nocturnas. El trabajador tiene el derecho de solicitar este reporte junto con su soporte de pago. El incumplimiento de estas obligaciones o la falta de pago de las horas extras puede acarrear sanciones severas por parte del Ministerio del Trabajo, incluyendo la suspensión de la facultad para autorizar tiempo suplementario hasta por seis meses.

Con estas medidas, Colombia se encamina hacia un modelo que prioriza la calidad de vida, protegiendo también de manera especial a los menores de edad autorizados para trabajar, cuyas jornadas quedan estrictamente limitadas según su edad. Esta ley representa un nuevo capítulo en el contrato de trabajo social del país.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

