Renta Joven 2026: estas son las fechas de pago del ciclo 3 y quiénes recibirán la transferencia

Los beneficiarios de Renta Joven ya tienen definidas las fechas para recibir las transferencias correspondientes al ciclo 3 de 2026. Prosperidad Social informó que los pagos se realizarán entre el 9 y el 21 de julio, de acuerdo con la modalidad de entrega.



En esta jornada de pagos, 100.263 jóvenes recibirán las transferencias monetarias condicionadas por los conceptos de permanencia y excelencia académica. Para este ciclo, la entidad destinó una inversión superior a los 40.709 millones de pesos.

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El anuncio fue realizado por Prosperidad Social este 8 de julio, junto con el cronograma de desembolsos, las fechas para registrar novedades y los canales de atención habilitados para los participantes.



¿Quienes recibirán la transferencia?

Según informó Prosperidad Social, los recursos serán entregados a 100.263 participantes que cumplieron con las condiciones exigidas por el programa:



Tener entre 14 y 28 años.

Haber culminado el bachillerato (grado 11°) y contar con el registro correspondiente en los sistemas oficiales de educación.

E star matriculado en una institución de educación superior en niveles técnico, tecnólogo o universitario, o bien en formación complementaria en Escuelas Normales Superiores.

en niveles técnico, tecnólogo o universitario, o bien en formación complementaria en Estar clasificado en los grupos A, B o C del Sisbén IV (pobreza extrema, moderada o vulnerabilidad), o formar parte de los listados censales de población indígena o del ICBF.

No poseer un título universitario previo ni registrarse como beneficiario activo del programa Jóvenes en Paz.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, señaló que la entrega de estas transferencias busca fortalecer la permanencia de los jóvenes en los procesos de formación.

"Con la entrega de las transferencias del ciclo 3 de Renta Joven, reafirmamos nuestro compromiso con el acceso, la permanencia y la continuidad de los jóvenes en la educación superior".



La entidad explicó que la liquidación del ciclo 3 se realizó con base en los procesos de verificación de compromisos reportados por las instituciones de educación superior (IES), correspondientes a la matrícula del periodo académico 2026-1, y por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para los periodos de febrero y marzo de 2026.



Fechas de pago del ciclo 3 de Renta Joven

Prosperidad Social indicó que las transferencias mediante el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) comenzarán el 9 de julio y se efectuarán según el último dígito del documento de identidad del participante.

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El cronograma establecido es el siguiente:



9 de julio de 2026: documentos terminados en 1, 2 y 3.

documentos terminados en 1, 2 y 3. 10 de julio de 2026: documentos terminados en 4, 5 y 6.

documentos terminados en 4, 5 y 6. 14 de julio de 2026: documentos terminados en 7, 8, 9 y 0.

Por otra parte, quienes reciban el incentivo mediante la modalidad de giro podrán reclamar el dinero entre el 10 y el 21 de julio de 2026 en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país.

Prosperidad Social recordó que esta transferencia debe retirarse dentro del plazo establecido. Los participantes podrán consultar los puntos de atención habilitados en cada municipio a través delenlace dispuesto por la entidad.



Registro de novedades estará disponible hasta el 16 de julio

Entre el 9 y el 16 de julio de 2026, los beneficiarios podrán ingresar al Portal de Renta Joven para registrar diferentes novedades relacionadas con su participación en el programa.

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Durante este periodo será posible realizar:



Actualización de datos básicos.

Registro de graduación de bachiller para jóvenes con estado de suspensión.

Subsanación de la suspensión por condiciones socioeconómicas.

Retiro del programa.

Aplazamiento.

Cambio de programa de formación.

La entidad indicó que estos trámites deberán realizarse ingresando con el usuario y la contraseña en el Portal de Renta Joven. En cuanto a las novedades relacionadas con la creación o actualización de cuentas, la entidad precisó que deberán gestionarse directamente en el Gestor de Información Financiera.

Asimismo, aclaró que todas las novedades registradas durante este periodo serán tenidas en cuenta a partir del ciclo 4 de 2026.

La entidad también recordó que quienes necesiten solicitar un traslado de giro podrán hacerlo en los puntos autorizados de SuperGiros y SuRed.

Además, puso a disposición de los participantes varios canales de atención para resolver inquietudes relacionadas con el programa:



WhatsApp: 318 806 7329.

Mensaje de texto: 85594.

Línea de atención desde celular: 601 379 1088.

Línea gratuita nacional desde teléfono fijo: 01 8000 951100.

Gerencias regionales de Prosperidad Social.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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