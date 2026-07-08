Inflación interanual superó el 6 %: ¿qué significa esto y cómo afecta el bolsillo de la gente?

La inflación interanual en Colombia aumentó y superó la barrera del 6 %. En junio, el costo de vida anual del país se ubicó en 6,14%. La cifra marca un repunte frente al mismo periodo del año pasado, cuando estaba en 4,82%. Aunque la última vez que se observó esta variación fue en julio de 2024, cuando se alcanzó el 6,86 por ciento en la inflación anual. Detrás de ese aumento hay tres rubros que tocan el bolsillo de los hogares en Colombia: los alimentos, los servicios públicos y el arriendo.

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Así lo explicó Andrea Ramírez Pisco, subdirectora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en entrevista con Noticias Caracol, en la que detalló cuáles fueron los sectores que más presionaron el índice de precios durante junio y por qué este comportamiento es relevante para la economía de los colombianos.



¿Qué significa que la inflación interanual esté en 6,14%?

La cifra refleja una aceleración frente a meses anteriores. Solo en junio, la variación mensual fue de 0,39%, muy por encima del 0,10% registrado en el mismo mes de 2025. Además, en el acumulado de los primeros seis meses de 2026, la inflación ya llega a 4,77%, mientras que en el mismo periodo del año anterior iba en 3,74%.



Según Ramírez, se trata de un aumento “sustancial y amplio” que evidencia que el país está saliendo de un periodo de variación “plana” mensual en los precios.

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Así ha variado el precio de los alimentos, servicios y otros: ¿por qué el incremento?

Uno de los principales motores de la inflación en junio fue la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una variación mensual de 0,67%, la más alta entre los grandes grupos de gasto.

Entre los productos que más subieron están algunos básicos de la canasta familiar. De acuerdo con el reporte de Corabastos la carne de res y sus derivados presentan una variación anual de 14%, las frutas frescas de 23%, la papa de 32% y la leche de 8,43%.

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La subdirectora del DANE explicó que, al revisar el comportamiento mensual de los alimentos, la papa tuvo una variación de 9,85%, la cebolla de 13,18% y la carne de res de 1,14%. Pero si de números se traduce a hechos, la explicación se simplifica en comportamientos: en el caso de la papa y la cebolla, el alza está asociada a una menor producción en regiones como el altiplano cundiboyacense y los Santanderes, zonas clave para el abastecimiento del país.

En cuanto a la carne de res, el comportamiento viene de meses atrás. Ramírez señaló que a comienzos de 2025 este producto mostraba variaciones cercanas a cero, pero desde entonces ha venido aumentando de forma sostenida hasta cerrar con una variación anual de 14,27%. Aunque otras proteínas, como la carne de cerdo, muestran caídas en sus precios. El DANE no encuentra una causa única, pero Ramírez señala que “hay temas de costos” en las centrales de abasto en Colombia.

El segundo golpe llega por el lado de la vivienda y los servicios públicos. El grupo de alojamiento, agua, electricidad y gas, el DANE detectó aumentos en las tarifas de energía en la mayoría de las ciudades del país. Los incrementos más significativos se registraron en Bucaramanga (2,01%), Bogotá (1,97%) y Cali (1,88%), mientras que solo cinco ciudades no presentaron alzas: Armenia, Cartagena, Valledupar, Sincelejo y Montería.

Ramírez explicó que el DANE mide la tarifa final que pagan los usuarios en el recibo, y lo que encontró fueron ajustes tarifarios sustanciales en electricidad. A esto se suma el aumento en los arriendos, uno de los componentes que más pesó en la inflación de junio. De los 0,39 puntos que subió el índice mensual, 0,16 puntos provinieron del rubro de alojamiento y servicios públicos, y dentro de ese grupo, 0,08 puntos correspondieron directamente a los arriendos.

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La razón, según la funcionaria, es que muchos contratos están terminando y los nuevos cánones se están ajustando con tasas más altas. Desde el DANE aclararon que no pueden anticipar el comportamiento futuro de variables como la energía o el impacto del fenómeno de El Niño.

María Paula Rodríguez Rozo

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