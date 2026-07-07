José Manuel Restrepo llama a "resistencia constitucional" en medio de crisis por el empalme

Luego de que el presidente electo Abelardo de la Espriella anunciara que se suspende el proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, indicó en entrevista con Noticias Caracol que hace un llamado a la "resistencia constitucional" y a que las instituciones "defiendan la democracia". Lo anterior teniendo en cuenta que Petro aseguró en su cuenta de X que no reconocía la legitimidad de la elección de De la Espriella.

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"No es posible en estas circunstancias sentarse con el gobierno porque cruzó una frontera, un límite que cae, entre otras cosas, en lo que sería una convocatoria, un golpe de estado. Eso es absoluta y totalmente inaceptable. En democracia eso no puede ser permitido. Aquí el único camino que sigue es el de la resistencia constitucional. Y llamamos a todos los colombianos, a todas las instituciones, a defender la democracia y a defender las instituciones", aseguró Restrepo.

Además, en conversación con Noticias Caracol en vivo, reiteró que es "inaceptable" sentarse con un gobierno que no reconoció los resultados electorales:"No es un tema trivial, absolutamente para nada, que el presidente saliente no reconozca la legítima decisión del pueblo colombiano de haber elegido a Abelardo de la Espriella como Presidente de la República. Hecho que fue avalado por la Registraduría, ratificado con las credenciales del Consejo Nacional Electoral".



Cabe resaltar que, aunque ya habían algunas mesas programadas en las regiones y varios funcionarios se habían reunido en el marco del proceso de empalme, De la Espriella afirmó que decidió suspenderlo por las "decisiones" y la "conducta" del gobierno saliente de Petro. "Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", escribió.



"Seguimos en nuestra tarea de empalme antocorrupción": Restrepo

Restrepo indicó que, en medio de la crisis, el equipo de De la Espriella sigue avanzando en un proceso alterno al que denominaron "empalme anticorrupción". En ese sentido, añadió que van a presentar ante la Fiscalía General de la Nación los presuntos hallazgos de corrupción en la gestión del gobierno saliente. "El pueblo colombiano se merece la verdad de lo que ha sucedido en este gobierno de estos cuatro años", dijo.



Además, indicó que han venido recolectando información que se encuentra pública en las distintas entidades, y que ya llevan el 75% de lo que necesitan para llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto. "Lo que tenemos absolutamente claro es que hemos venido haciendo lo que tenemos que hacer en el marco de la institucionalidad, que significa solicitar la información del caso por parte del gobierno saliente. Y el gobierno saliente tiene la obligación de cumplir con base en la ley, de entregar esa información, toda y cada una de las partes (...) Esa es una obligación que, entre otras cosas, da lugar a investigaciones disciplinarias cuando no se cumple", dijo.

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De acuerdo con expertos consultados con Noticias Caracol, la Ley 951 de 2005 exige el intercambio de información entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, por lo que existe una preocupación sobre el futuro de este proceso. "El empalme no está detenido legalmente; se suspenden unas reuniones, pero el gobierno tiene la obligación de seguir entregando la información", afirmó el excomisionado de Paz Miguel Ceballos.

LAURA VALENTINA MERCADO

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