Aumenta a 3.685 la cifra de víctimas por los terremotos en Venezuela, a casi 2 semanas del desastre

La cifra de muertos por los terremotos de hace casi dos semanas en Venezuela subió este martes a 3.685, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial.



Se trata de un aumento de 150 víctimas mortales respecto al cómputo del lunes.

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El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que 6.462 personas han sido rescatadas -una cifra que se mantiene sin cambios desde el pasado jueves- y que 17.907 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 87 campamentos transitorios, cinco más que el lunes.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en un mensaje en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y en 190 los colapsados.



De acuerdo con los datos oficiales, 86.794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos.



También se encuentran desplegados 29.567 efectivos del Ejército y de las fuerzas de seguridad, mientras que hay un total de 28.362 voluntarios registrados.

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Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido desde el pasado 25 de junio, un día después de los sismos, cuando contabilizaban 157.

La iniciativa ciudadana 'Desaparecidos Terremoto Venezuela' registra más de 30.000 reportes de personas cuyo paradero no ha podido ser confirmado.

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El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo.

En julio de 1967, 59 años antes, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los recientes temblores afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más afectado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Países como Francia, Portugal y China continúan enviando ayuda humanitaria a Venezuela, donde un retén de doscientos mineros se ha sumado a las labores de búsqueda y trabaja para recuperar los cuerpos de las víctimas del doble terremoto que sacudió el norte del país hace trece días.

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La presidenta encargada dijo este martes que pidió ayuda a "países sísmicos" como Japón, Perú y Chile para que envíen a especialistas, mientras los venezolanos siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros.

AGENCIA EFE