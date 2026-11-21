Sinuano Día hoy, 21 de noviembre: consulte el resultado y el número ganador del sorteo

Este sábado 21 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Sinuano Día, uno de los juegos de chance que cuenta con jornadas diarias en Colombia. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para verificar si acertaron alguna de las modalidades de apuesta.

La extracción está programada para las 2:30 de la tarde. Al momento de esta consulta, el resultado de este sábado todavía no estaba disponible, por lo que los jugadores deberán esperar a que finalice el sorteo para conocer la combinación ganadora.



¿Cómo se juega Sinuano Día?

Para participar, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras y definir el valor de su apuesta. El juego contempla distintas modalidades, entre ellas cuatro cifras directas o combinadas, tres cifras, dos cifras —conocidas como pata— y una cifra —denominada uña—.

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Los premios dependen de la modalidad seleccionada y de los aciertos obtenidos frente al número ganador. Por eso, es importante revisar las condiciones del juego antes de realizar la apuesta.



Resultado de Sinuano Día hoy, 21 de noviembre

Estos son los datos de la jornada de este sábado:



Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Una vez se publique el resultado, los participantes podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes y revisar si obtuvieron algún premio.



¿Qué cayó en el último sorteo de Sinuano Día?

El resultado más reciente corresponde al viernes 20 de noviembre de 2026. En esa jornada, el número ganador fue 4435.



Los jugadores pueden utilizar esta información para revisar el resultado anterior, aunque cada sorteo es independiente y las cifras de jornadas pasadas no permiten anticipar las siguientes.



¿Cómo reclamar un premio de Sinuano Día?

Quienes obtengan un resultado ganador deben conservar el tiquete original en buen estado, pues este es necesario para verificar la apuesta e iniciar el proceso de cobro. También deben presentar su documento de identidad en los puntos autorizados.

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Los requisitos pueden variar según el valor del premio. Se recomienda consultar con el operador los documentos y el procedimiento correspondiente antes de realizar la reclamación.

Los participantes deben verificar los resultados por los canales autorizados y comprobar cuidadosamente las cifras de sus apuestas.

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