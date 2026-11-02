Resultado del Chontico Día este lunes festivo 2 de noviembre: consulte las cifras ganadoras

El Chontico Día es un juego de chance colombiano originario del Valle del Cauca, en el que los participantes pueden apostar a diferentes combinaciones numéricas para tener la posibilidad de ganar premios en dinero. Este sorteo forma parte de los juegos de azar autorizados en el país y se realiza diariamente, incluidos domingos y festivos.

Este lunes festivo 2 de noviembre de 2026 se llevará a cabo una nueva edición del juego, correspondiente al sorteo número 5411, programado para la 1:00 de la tarde. Los apostadores podrán consultar las cifras ganadoras una vez finalice la transmisión del sorteo.



Resultados de Chontico día hoy, lunes 2 de noviembre

Número ganador: 4206

Quinta: 0

¿Cómo se juega el Chontico Día?

Para participar, los jugadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y seleccionar el número al que desean apostar. El juego permite elegir combinaciones de una, dos, tres o cuatro cifras, según la modalidad seleccionada.

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El participante también debe definir el valor de su apuesta, que debe quedar registrado en un tiquete o comprobante. Este documento es indispensable para verificar los resultados y realizar el proceso de reclamación en caso de obtener un premio.



Una de las modalidades es el Súperpleno, que consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que aparecen en el resultado oficial. También existen alternativas para quienes apuestan a menos cifras o seleccionan combinaciones en cualquier orden.



¿Cuál es el plan de premios del Chontico Día?

El valor que puede recibir cada participante depende de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta.



Estos son los multiplicadores de referencia por cada peso apostado:



Modalidad Pago por cada $1 apostado Una cifra (uña) $5 Dos cifras (pata) $50 Tres cifras directo $400 Tres cifras combinado $83 Cuatro cifras superpleno $4.500 Cuatro cifras supercombinado $208

Por ejemplo, si una persona apuesta $1.000 al Súperpleno y acierta las cuatro cifras en el orden exacto, el premio de referencia sería de $4.500.000, antes de los descuentos legales que correspondan.

El Chontico Día permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, de acuerdo con las condiciones del juego.

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¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el tiquete original, ya que este documento permite verificar la apuesta y adelantar el proceso de pago.

De acuerdo con los requisitos publicados por Paga Todo, los documentos y condiciones para reclamar dependen del monto obtenido:



Premios inferiores a $100.000: se debe presentar el documento de identidad físico y el tiquete original ganador, debidamente diligenciado.

Premios entre $100.000 y $499.999: además de los documentos anteriores, se solicita una fotocopia del documento de identidad.

Premios desde $500.000: el trámite se realiza en las cajas habilitadas de Paga Todo y requiere documentación adicional, incluido el formato de pago correspondiente.

El comprobante debe estar en buen estado, sin tachones ni alteraciones que impidan su validación. También es importante verificar las condiciones particulares del operador donde se realizó la apuesta.

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Los ganadores tienen un plazo de un año, contado desde la fecha del sorteo, para reclamar el premio, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co