Caribeña Noche resultados de hoy, domingo 1 de noviembre de 2026: números ganadores

Los resultados de La Caribeña Noche son esperados cada día por miles de apostadores en Colombia, especialmente en la región del Caribe, que participan en este popular juego de chance. El sorteo se realiza todos los días y permite a los jugadores ganar premios de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el valor apostado. Noticias Caracol le informa los resultados de hoy, domingo 1 de noviembre de 2026.



Caribeña Noche hoy: resultados 1 de noviembre de 2026

Número ganador:

Quinta balota:

Quienes realizaron apuestas para el sorteo nocturno ya pueden verificar sus tiquetes y comprobar si obtuvieron algún premio. En este juego, el valor ganado depende de la modalidad elegida al momento de apostar, por lo que no necesariamente se requiere acertar las cuatro cifras para recibir un pago.



¿Cómo jugar La Caribeña Noche?

La Caribeña Noche es uno de los sorteos de chance más conocidos del país. Su mecánica consiste en seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y esperar el resultado oficial del sorteo. Los jugadores pueden participar mediante diferentes modalidades. La más conocida es la apuesta a cuatro cifras directas, en la que el número debe coincidir exactamente con el resultado en el mismo orden. También existen modalidades de cuatro cifras combinadas, tres cifras, pata y uña, que ofrecen distintas posibilidades de premio dependiendo del nivel de acierto. Otro aspecto que deben tener en cuenta los apostadores es la denominada quinta balota, una cifra adicional que puede incrementar los premios en determinadas modalidades autorizadas por los operadores.

La Caribeña cuenta con dos sorteos diarios. El primero corresponde a La Caribeña Día, que se realiza a las 2:30 de la tarde, mientras que La Caribeña Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 de la noche. Los domingos y festivos, el sorteo nocturno se adelanta para las 8:30 p. m. Una de las características de este juego es que tiene sorteos durante todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que brinda oportunidades permanentes para quienes acostumbran apostar en los juegos de suerte y azar autorizados en Colombia.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL