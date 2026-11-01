¿Qué tipo de malaria contrajeron los colombianos que viajaron de República Democrática del Congo?

Los dos ciudadanos colombianos procedentes de la República Democrática del Congo fueron diagnosticados con malaria por Plasmodium falciparum, una de las especies más graves de esta enfermedad. El caso fue confirmado por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS), luego de que los pacientes llegaran al Valle del Cauca con síntomas febriles.



Uno de ellos, de 33 años, falleció el sábado 31 de octubre en una institución hospitalaria de Palmira. El segundo, de 50 años, permanece bajo aislamiento y atención médica en Cali.

La identificación de estos casos llevó a las autoridades sanitarias a intensificar la vigilancia epidemiológica y activar protocolos para descartar otras enfermedades de importancia en salud pública, entre ellas el ébola. Por ahora, los diagnósticos confirmados corresponden a malaria por Plasmodium falciparum.



¿Qué es la malaria por Plasmodium falciparum?

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, Plasmodium falciparum es la especie del parásito Plasmodium que causa la forma más grave del paludismo y está relacionada con la inmensa mayoría de las muertes por esta enfermedad. Su presencia predomina en el África subsahariana.

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Esta especie se caracteriza por invadir glóbulos rojos de diferentes edades, lo que le permite multiplicarse y alcanzar niveles elevados de infección. Además, los glóbulos rojos infectados pueden adherirse a las paredes de los vasos sanguíneos pequeños y acumularse en órganos como el cerebro, los riñones y la placenta.



Este proceso puede dificultar el flujo de sangre y provocar complicaciones graves. Por esa razón, la infección por P. falciparum se considera una de las formas más peligrosas de malaria y puede agravarse en poco tiempo.



A diferencia de otras especies, como Plasmodium vivax, este parásito no deja formas latentes en el hígado, por lo que no produce recaídas tardías. Su principal riesgo está relacionado con la intensidad de la infección inicial.

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¿Qué se sabe de los casos en Colombia?

El Ministerio de Salud y el INS adelantan una investigación epidemiológica para establecer los recorridos de los dos ciudadanos en territorio africano, sus posibles antecedentes de exposición y la identificación de personas que hayan tenido contacto con ellos.

Los equipos de respuesta del INS y las autoridades territoriales también realizan investigaciones de campo en Cali y Palmira, además de la toma y el procesamiento de muestras y las verificaciones de laboratorio correspondientes.

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Durante la investigación inicial fueron identificadas otras dos personas que, según las autoridades, refieren tener diagnóstico de malaria y encontrarse bajo tratamiento.

Las entidades de salud hicieron un llamado a quienes hayan viajado a la República Democrática del Congo o estén próximos a regresar a Colombia para que informen sobre ese desplazamiento, especialmente si presentan síntomas o afectaciones de salud.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co