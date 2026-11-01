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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Sinuano Noche resultados último sorteo del domingo 1 de noviembre de 2026

Sinuano Noche resultados último sorteo del domingo 1 de noviembre de 2026

El Sinuano cuenta con dos sorteos diarios. El sorteo nocturno arranca a las 10:30 p. m. de lunes a sábado y a las 8:30 p. m. los domingos y festivos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Sinuano Noche 1 de noviembre de 2026: resultados, números ganadores
Sinuano Noche 1 de noviembre de 2026: resultados, números ganadores -
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El chance El Sinuano Noche inicia un nuevo sorteo a las 8:30 de la noche de este domingo, 1 de noviembre. Se trata de uno de los sorteos de chance más consultados del país, especialmente en la costa Caribe. Recuerde mantener su boleto en buen estado, es decir, sin tachones o enmendaduras.

El Sinuano Noche del 1 de noviembre de 2026

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

Cómo se juega el chance El Sinuano

El Sinuano cuenta con dos modalidades: Sinuano Día y Sinuano Noche. El sorteo diurno se realiza diariamente a las 2:30 de la tarde, mientras que el nocturno se juega a las 10:30 p. m. de lunes a sábado y a las 8:30 p. m. los domingos y festivos. La mecánica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre 0000 y 9999.

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Uno de los aspectos que hace atractivo al juego es su plan de premios. De acuerdo con la información disponible para los juegos de chance en Colombia, los apostadores pueden recibir cinco veces el valor apostado si aciertan una cifra, 50 veces si aciertan dos cifras, 400 veces si logran tres cifras y hasta 4.500 veces lo apostado cuando aciertan las cuatro cifras exactas. Algunas modalidades también contemplan premios adicionales relacionados con la quinta balota, lo que amplía las posibilidades para los participantes.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
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