Resultado del Sinuano Día este lunes festivo 2 de noviembre: consulte las cifras ganadoras

El Sinuano Día es un juego de apuestas permanentes o chance que tiene sus raíces en el departamento de Córdoba y debe su nombre al río Sinú. Este sorteo hace parte de los juegos de suerte y azar que se realizan en Colombia y permite a los participantes apostar a diferentes combinaciones numéricas para ganar premios en dinero.

Este lunes festivo 2 de noviembre de 2026 se realizará una nueva edición del Sinuano Día, cuyo sorteo está programado para las 2:30 de la tarde. Los jugadores podrán participar seleccionando números de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y consultar posteriormente el resultado para verificar sus apuestas.

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El sorteo se transmite por Telecaribe y se realiza diariamente, incluidos domingos y festivos.



¿Cómo se juega el Sinuano Día?

Para participar, los apostadores deben elegir una combinación de cuatro cifras, establecer el valor que desean jugar y registrar la apuesta en un punto de venta autorizado.



Los números pueden seleccionarse entre el 0000 y el 9999. Según la modalidad elegida, los participantes pueden apostar a las cuatro cifras, las tres últimas, las dos últimas o una sola cifra.

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También existe la posibilidad de jugar combinaciones en orden o en cualquier orden, de acuerdo con las opciones habilitadas por el operador.



¿Cuál es el plan de premios del Sinuano Día?

El Sinuano Día no funciona con un premio mayor acumulado como las loterías tradicionales. El dinero que puede recibir cada apostador depende del valor jugado, la modalidad seleccionada y la cantidad de cifras acertadas.

Estos son los multiplicadores de referencia por cada peso apostado:



Modalidad Pago por cada $1 apostado Cuatro cifras directo $4.500 Cuatro cifras combinado $208 Tres cifras directo $400 Tres cifras combinado $83 Dos cifras (pata) $50 Una cifra (uña) $5

En el caso del juego directo, las cifras deben coincidir en el orden exacto del resultado. En la modalidad combinada, el participante puede acertar la misma combinación sin importar el orden.

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 a las cuatro cifras directas puede representar un premio de $4.500.000, antes de los descuentos legales correspondientes.

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¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Quienes resulten ganadores deben conservar el comprobante original de la apuesta y acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el trámite de reclamación.

Entre los documentos básicos solicitados se encuentran:



Tiquete original de la apuesta, en buen estado y sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identificación.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar también el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se solicita, además, una certificación bancaria vigente.

Los ganadores tienen un plazo de un año, contado desde la fecha del sorteo, para reclamar el dinero. Asimismo, los premios que superen los límites establecidos por la normativa tributaria pueden estar sujetos a retenciones.

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Es recomendable consultar directamente con el operador los requisitos vigentes antes de realizar el trámite.

Resultado del Sinuano Día hoy, lunes 2 de noviembre de 2026

Este lunes festivo 2 de noviembre se realizará un nuevo sorteo del Sinuano Día, programado para las 2:30 de la tarde, con transmisión por Telecaribe.



Número ganador: 4233

Quinta: 7

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