Caribeña Día hoy, 2 de noviembre de 2026: resultados, números ganadores y plan de premios

La Caribeña Día es un juego de chance de Colombia que hace parte de los sorteos tradicionales de la región Caribe. En este juego, los participantes pueden apostar a diferentes combinaciones numéricas y obtener premios en dinero si aciertan las cifras, de acuerdo con la modalidad seleccionada.

Este lunes festivo 2 de noviembre de 2026 se realiza una nueva edición de la Caribeña Día, cuyo sorteo está programado para las 2:30 de la tarde, con transmisión por Telecaribe.

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¿Cómo se juega la Caribeña Día?

Para participar, los apostadores deben elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y definir el valor que desean jugar. La apuesta se registra en un punto de venta autorizado, donde se entrega un tiquete que sirve como comprobante.



El juego cuenta con diferentes modalidades:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

Cuatro cifras combinado: se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra.

Una de las particularidades de este chance es la quinta cifra o quinta balota, que se anuncia junto al número ganador y puede incluirse en determinadas modalidades de apuesta.



¿Cuál es el plan de premios de la Caribeña Día?

El dinero que puede ganar cada participante depende de la modalidad elegida, la cantidad de cifras acertadas y el valor de la apuesta.

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Estos son los pagos de referencia por cada peso apostado:



Modalidad Pago por cada $1 apostado Cuatro cifras directo (pleno) $4.500 Cuatro cifras combinado $308 Tres cifras directo $400 Tres cifras combinado $83 Dos cifras (pata) $50 Una cifra (uña) $5

¿Cómo reclamar un premio de la Caribeña Día?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el tiquete original, ya que es el documento que acredita la apuesta y permite adelantar el proceso de cobro.

Entre los requisitos generales se encuentran:



Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado y sin tachaduras ni enmendaduras.

Llevar el documento de identidad original.

Presentar una fotocopia legible de la cédula.

Para premios de mayor cuantía pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios inferiores a 48 UVT: se deben presentar los documentos básicos para realizar el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT: se requiere diligenciar el formulario SIPLAFT, relacionado con la prevención del lavado de activos.

Premios superiores a 182 UVT: pueden solicitar una certificación bancaria vigente, además de los documentos anteriores. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, según el procedimiento del operador.

Los ganadores cuentan con un año, contado desde la fecha del sorteo, para reclamar el premio. Se recomienda consultar con la red de venta donde se realizó la apuesta para confirmar los requisitos correspondientes al monto obtenido.

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Resultado de la Caribeña Día hoy, lunes 2 de noviembre de 2026

Este lunes festivo 2 de noviembre se realizará un nuevo sorteo de la Caribeña Día, programado para las 2:30 de la tarde, con transmisión por Telecaribe.



Número ganador: 1862

Quinta: 5

El resultado del sorteo anterior, realizado el domingo 1 de noviembre, fue 6834, con quinta cifra 5.

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