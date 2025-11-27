En vivo
ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo jueves 27 de noviembre: números ganadores

Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo jueves 27 de noviembre: números ganadores

El premio mayor de la Lotería de Bogotá es de $14.000 millones. No olvide que, en caso de acertar los números ganadores, debe conservar su boleto en buen estado. Siga EN VIVO los resultados.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 27 de nov, 2025
Resultado Lotería de Bogotá 27 de noviembre de 2025: números ganadores
