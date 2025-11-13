Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo jueves, 13 de noviembre: los números ganadores

La capital colombiana vivió una noche de expectativas y sueños este jueves, cuando la Lotería de Bogotá llevó a cabo su sorteo ordinario, poniendo en juego un impresionante premio mayor de $14 mil millones. Este sorteo, una de las oportunidades más esperadas por los ciudadanos, coincide con la Lotería del Quindío.

Según información difundida por la Lotería de Bogotá, el sorteo del jueves 13 de noviembre de 2025 permitió a los participantes optar por el premio principal de 14 mil millones de pesos, además de otros premios ganadores por aproximaciones que ascienden hasta los $1.000 millones.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Bogotá jueves, 13 de noviembre

Plan de premios de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, esta edición también contempló un plan de premios secundarios, conocidos como premios secos. Aunque la información detallada sobre los ganadores de estos premios no fue revelada en la emisión del sorteo, el plan de premios oficial fue el siguiente:



Súper premio: $1.000 millones

Grandioso premio: $300 millones

Gigante premio: $100 millones

Magnífico premio: $50 millones

Increíble premio: $20 millones

Fantástico premio: $10 millones

Los premios de la Lotería de Bogotá se distribuyen entre diferentes regiones del país. Las personas interesadas en conocer si fueron ganadoras pueden consultar los resultados a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá, como su sitio web o en puntos de venta físicos autorizados.



¿Dónde puede comprar el billete de la Lotería de Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá promueve múltiples canales seguros para que los ciudadanos accedan a sus billetes o fracciones, facilitando así la participación. La compra se puede realizar de varias maneras:

Directamente en el portal web de la Lotería de Bogotá . Es importante consultar el instructivo para registro, compras y cobro de premios en la plataforma online.

. Es importante consultar el instructivo para registro, compras y cobro de premios en la plataforma online. Con loteros o distribuidores de lotería física autorizados.

de lotería física autorizados. En puntos físicos como Puntos Paga Todo, Loticolombia, Efecty y Puntos Punto de Pago.

Comprar a través de estos canales garantiza que la transacción es legítima y que los posibles premios podrán ser reclamados oportunamente.



¿Cómo jugar la Lotería de Bogotá en línea?

La opción de juego en línea ha ganado popularidad por su facilidad, rapidez y seguridad, y porque además otorga premios adicionales con el raspa y gana online. La Alcaldía de Bogotá explica que comprar y jugar en la página web es sencillo y requiere los siguientes pasos:



Ingreso: Acceda a la página web oficial de la Lotería de Bogotá.

Acceda a la página web oficial de la Lotería de Bogotá. Registro: Cree un perfil de nuevo usuario, incluyendo una contraseña de ingreso al sistema.

Cree un perfil de nuevo usuario, incluyendo una contraseña de ingreso al sistema. Selección del sorteo: Elija el tipo de sorteo en el que desea participar.

Elija el tipo de sorteo en el que desea participar. Selección de números: Digite sus números ganadores. Recuerde que debe seleccionar cuatro números principales y tres números de serie.

Digite sus números ganadores. Recuerde que debe seleccionar cuatro números principales y tres números de serie. Cantidad: Elija la cantidad de fracciones que desea jugar.

Elija la cantidad de fracciones que desea jugar. Pago: Realice el pago en línea utilizando tarjeta de crédito, débito o PSE.

La Lotería de Bogotá reitera a la ciudadanía que, al comprar en línea, se activa la opción de Raspe y Gane Online, un beneficio adicional disponible en 2025 para obtener premios instantáneos. Para cualquier consulta sobre trámites o servicios distritales, la ciudadanía puede usar canales como Bogotá te escucha.



¿Qué hacer en caso de ganar la Lotería de Bogotá?

El procedimiento para reclamar premios varía según el valor del monto ganado:



Para premios inferiores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, se permite el cobro con el lotero autorizado o en puntos oficiales habilitados.

Para premios mayores a ese monto, el ganador debe acercarse a la sede principal de la Lotería de Bogotá, ubicada en la Carrera 32A #26-14, en la ciudad de Bogotá.

