Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo jueves, 13 de noviembre: los números ganadores

La capital colombiana vivió una noche de expectativas y sueños este jueves, cuando la Lotería de Bogotá llevó a cabo su sorteo ordinario, poniendo en juego un impresionante premio mayor de $14 mil millones. Este sorteo, una de las oportunidades más esperadas por los ciudadanos, coincide con la Lotería del Quindío.
Según información difundida por la Lotería de Bogotá, el sorteo del jueves 13 de noviembre de 2025 permitió a los participantes optar por el premio principal de 14 mil millones de pesos, además de otros premios ganadores por aproximaciones que ascienden hasta los $1.000 millones.
Además del premio mayor, esta edición también contempló un plan de premios secundarios, conocidos como premios secos. Aunque la información detallada sobre los ganadores de estos premios no fue revelada en la emisión del sorteo, el plan de premios oficial fue el siguiente:
Los premios de la Lotería de Bogotá se distribuyen entre diferentes regiones del país. Las personas interesadas en conocer si fueron ganadoras pueden consultar los resultados a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá, como su sitio web o en puntos de venta físicos autorizados.
Comprar a través de estos canales garantiza que la transacción es legítima y que los posibles premios podrán ser reclamados oportunamente.
La opción de juego en línea ha ganado popularidad por su facilidad, rapidez y seguridad, y porque además otorga premios adicionales con el raspa y gana online. La Alcaldía de Bogotá explica que comprar y jugar en la página web es sencillo y requiere los siguientes pasos:
La Lotería de Bogotá reitera a la ciudadanía que, al comprar en línea, se activa la opción de Raspe y Gane Online, un beneficio adicional disponible en 2025 para obtener premios instantáneos. Para cualquier consulta sobre trámites o servicios distritales, la ciudadanía puede usar canales como Bogotá te escucha.
El procedimiento para reclamar premios varía según el valor del monto ganado:
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co