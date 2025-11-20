Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo jueves 20 de noviembre: los números ganadores

La noche de este jueves, 20 de noviembre de 2025, se llevó a cabo una nueva edición del sorteo ordinario de la Lotería de Bogotá, un evento tradicional que moviliza el interés ciudadano a lo largo y ancho del país. Si bien los resultados detallados del premio mayor de esta jornada están en proceso de verificación final por los canales oficiales, el sorteo pone en juego de manera recurrente un impresionante premio mayor que asciende a los $14 mil millones de pesos.

Este sorteo, que se realiza semanalmente, genera gran expectativa entre los participantes, no solo por la posibilidad de acceder al premio principal, sino también por la estructura integral de premios secundarios, conocidos como premios secos.



Ganadores de la Lotería de Bogotá jueves 20 de noviembre

Número ganador: 4429

4429 Serie: 142

El premio principal, de 14 mil millones de pesos, representa una de las oportunidades de ganancia más significativas ofrecidas por las entidades de juego en Colombia. Además del monto principal, el plan de premios de la lotería contempla diversas categorías secundarias que permiten a otros jugadores obtener sumas importantes por aproximaciones.

Los resultados de la Lotería de Bogotá, incluyendo los números ganadores de los premios secos, se distribuyen entre distintas regiones del territorio nacional. Es crucial que los participantes consulten los canales oficiales de la Lotería de Bogotá, tanto el sitio web como los puntos de venta autorizados, para verificar si han sido ganadores de algún premio.



¿Cómo participar en la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá es promovida por la Alcaldía de la capital, que facilita múltiples canales seguros para la adquisición de billetes o fracciones y la participación de los ciudadanos. La compra puede realizarse de forma presencial a través de loteros o distribuidores físicos autorizados, o en puntos físicos habilitados como Puntos Paga Todo, Efecty, Loticolombia y Puntos Punto de Pago.



Una de las tendencias de participación que ha cobrado fuerza en 2025 es el juego en línea, valorado por su seguridad y facilidad. Para participar de manera digital, los interesados deben acceder al portal web oficial de la Lotería de Bogotá, crear un perfil de usuario, seleccionar el sorteo deseado, digitar los cuatro números principales y los tres números de serie, y finalmente realizar el pago utilizando métodos como tarjeta de crédito, débito o PSE.



Un beneficio adicional para quienes optan por la modalidad en línea en 2025 es el Raspe y Gane Online, una opción que activa premios instantáneos además de la participación en el sorteo principal. Comprar a través de estos canales oficiales asegura la legitimidad de la transacción y garantiza la posibilidad de reclamar oportunamente los montos ganados.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá recuerda a la ciudadanía que el procedimiento para reclamar los premios depende directamente del valor del monto obtenido. Para las sumas que sean inferiores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, la persona puede efectuar el cobro con el lotero autorizado o en los puntos oficiales habilitados.

En el caso de los premios mayores a este límite salarial, el ganador debe dirigirse a la sede principal de la Lotería de Bogotá, ubicada en la Carrera 32A #26-14, en la ciudad de Bogotá.

Es importante destacar que el sorteo de la Lotería de Bogotá del 20 de noviembre de 2025 coincide en la jornada con otros juegos de azar relevantes, como la Lotería del Quindío, así como con los resultados de la Lotería Caribeña Día y la Lotería Sinuano Día.

El uso de los canales distritales como “Bogotá te escucha” está disponible para cualquier consulta relacionada con los trámites o servicios de la Lotería. La entidad subraya la importancia de la compra responsable y la verificación constante a través de sus plataformas.

El sorteo de esta lotería, más allá de la posibilidad individual de ganar, constituye una fuente de recursos cuya gestión es fundamental para diversos sectores distritales.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.