D1 se sumó al Black Friday: electrodomésticos a precios imperdibles, vea cómo comprar

Tiendas D1 se ha sumado a la fiebre global del Black Friday, o como ellos lo llaman, los "Black Days", y no lo está haciendo con una simple promoción en un paquete de galletas. La cadena de supermercados lanzó una serie de electrodomésticos a precios bajos. La selección de productos se publicó en el sitio de domicilios de D1 en la sección “Black Days”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Noticias Caracol le cuenta cuáles son los productos en descuento por el Black Friday en Tiendas D1 y cómo comprar estos artículos en línea.



Productos con descuento en Tiendas D1 por el Black Friday

Parrilla raclette 6 puestos Cocuk: disponible en la página de D1 con precio de $99.900 por una unidad. Fácil de llevar a casa para reuniones pequeñas y con precio accesible. Aparece en la categoría “Black Days”. Freidora de aire 9 L doble canasta Cocuk: este artículo se encuentra listado en el sitio oficial de D1 con valor de $299.900 por unidad. Capacidad para cocinar en dos niveles, ideal si se desea preparar más de un alimento al mismo tiempo. Aspiradora 2 en 1 Red Flag: se vende a $99.950 por unidad, según la página de “Black Days”. Producto inalámbrico, mano para limpiar superficies y suelos. En pruebas previas se detectó carga lenta y potencia limitada. Barra de sonido recargable Red Flag: a $49.900 por unidad, según el listado de Black Days. Pensada para reforzar audio de celulares o equipos pequeños. Mini plancha para cabello alisadora Pro Collection: se ofrece a $29.900 por unidad. De tamaño compacto, útil para retoques rápidos.

En el sitio aparecen las palabras “1 un (un a $X)” para cada producto, lo que indica la disponibilidad de compra de una unidad individual.



Publicidad

Cómo comprar durante el Black Friday de D1

Compra física

Visitar cualquier tienda D1. Ubicar la sección de electrodomésticos o preguntar por los productos del Black Days. Llevar el precio y verificar la existencia del producto.



Compra en línea

Ingresar al enlace oficial (domicilios.tiendasd1.com) o desde la app de D1. Validar ubicación para ver disponibilidad. Buscar los productos indicando “Black Days” o “Black Friday”. Agregar al carrito, inspeccionar el valor, y completar datos de domicilio y pago. Pagar con tarjeta de crédito/débito, o PSE (modalidades disponibles). Recibir notificación de confirmación. El pedido será entregado por operadores como Rydder, con valor de envío desde $6.800. Este proceso aplica para cualquiera de los electrodomésticos listados.

¿Cuántas tiendas D1 hay en Colombia?

Tiendas D1 tiene una cobertura amplia en Colombia. Según reportes recientes, la cadena supera las 2.500 tiendas en operación y está presente en más del 80 % del territorio nacional. A finales de 2024, se estimaba que D1 contaba con cerca de 2.400 puntos de venta, y durante 2025 la cifra aumentó hasta alcanzar aproximadamente 2.600 tiendas. Este crecimiento se ha dado en todos los departamentos del país, incluyendo ciudades principales y municipios intermedios, lo que convierte a D1 en una de las redes de descuento más extendidas.

La expansión ha sido constante desde su llegada al mercado colombiano en 2010. En los últimos años, la empresa ha mantenido un ritmo de apertura de entre 200 y 300 tiendas por año. El objetivo declarado por la compañía es seguir aumentando su presencia para llegar a más zonas rurales y urbanas, con una proyección que apunta a superar las 3.000 tiendas en el corto plazo y acercarse a las 3.500 en los próximos años.

Publicidad

La distribución geográfica incluye puntos en capitales departamentales, ciudades intermedias y poblaciones pequeñas, lo que permite que la marca tenga alcance nacional. Además, la cobertura está respaldada por una logística que conecta centros de distribución con las tiendas, garantizando abastecimiento en diferentes regiones.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL