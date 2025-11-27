En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / D1 se sumó al Black Friday: electrodomésticos a precios imperdibles, vea cómo comprar

D1 se sumó al Black Friday: electrodomésticos a precios imperdibles, vea cómo comprar

Entre los artículos que lanzó Tiendas D1 con descuentos se encuentra una freidora de aire y hasta una plancha para el cabello que cuesta menos de 30 mil pesos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
D1 descuentos Black Friday 2025: electrodomésticos a precios bajos, vea cómo comprar
D1 descuentos Black Friday 2025: electrodomésticos a precios bajos, vea cómo comprar -
Tiendas D1 - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad