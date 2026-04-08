Resultados Astro Luna último sorteo miércoles 8 de abril: números ganadores

El Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares en Colombia por su formato dinámico y premios atractivos, realizó un nuevo sorteo este miércoles 8 de abril de 2026. Como cada noche, miles de apostadores estuvieron atentos al resultado de este chance, uno de los más jugados en el país.



El sorteo se lleva a cabo diariamente a las 10:50 p. m., horario en el que se conocen oficialmente los números y el signo ganador de la jornada nocturna.



Resultados Astro Luna hoy, miércoles 8 de abril de 2026

Tras finalizar el sorteo de esta noche, estos fueron los resultados ganadores:

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Número: por definir

por definir Signo: por definir

Los resultados oficiales pueden consultarse en puntos autorizados, plataformas digitales de chance y canales oficiales de los operadores.



¿Cómo jugar Astro Luna?

Participar en Astro Luna es sencillo. El jugador debe elegir un número de dos cifras, entre el 00 y el 99, además de seleccionar uno de los 12 signos zodiacales disponibles:

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Para obtener el premio mayor, el apostador debe acertar tanto el número como el signo zodiacal sorteado. También existen modalidades de premio por acertar únicamente uno de los dos.



¿Cuánto cuesta jugar Astro Luna?

El valor de la apuesta depende del monto que desee jugar cada participante. Generalmente, el precio mínimo es accesible, lo que convierte a este chance en una alternativa económica para quienes participan frecuentemente.



Premios de Astro Luna

El plan de premios varía según el nivel de acierto:



Número y signo: paga hasta 96 veces lo apostado.

paga hasta lo apostado. Solo número: entrega un premio menor.

entrega un premio menor. Solo signo: también otorga ganancia, aunque de menor valor.

¿Qué días se juega Astro Luna?

El Astro Luna se juega todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos. Hace parte de los dos sorteos diarios de la modalidad Astro:



Astro Sol: en la jornada de la mañana.

en la jornada de la mañana. Astro Luna: en la jornada de la noche.

¿Cómo reclamar el premio?

Si resulta ganador, debe conservar el comprobante de apuesta en buen estado, ya que será indispensable para reclamar el dinero.

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Los premios pueden cobrarse en puntos autorizados o entidades designadas por el operador.

En premios mayores, puede ser necesario presentar el documento de identidad y aplicar descuentos de ley.

Las autoridades recomiendan validar siempre los resultados en canales oficiales y participar de manera responsable.

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