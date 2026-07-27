¿Dónde queda el Palacio de San Carlos y cuál es su historia? Sería sede de De la Espriella en Bogotá

El futuro Gobierno de Abelardo de la Espriella, que se posesiona el próximo 7 de agosto, no tendría su sede de despacho en la Casa de Nariño. El mandatario electo aseguró en una transmisión el domingo 26 de julio que quiere que la sede de Gobierno actual se convierta en un museo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con lo expresado por De la Espriella, no va a despachar desde la Casa de Nariño cuando esté en Bogotá, si no que lo hará desde el Palacio de San Carlos, donde funciona actualmente la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores).

"El Palacio de San Carlos donde funciona la Cancillería será la sede de la Presidencia en Bogotá y ahí voy a estar despachando y trabajando por Bogotá", agregó De la Espriella. El presidente electo ya había expresado su intención de no gobernar siempre desde la capital, e incluso propuso que Barranquilla, en el Atlántico, sea declarada como capital alterna.



¿Dónde queda el Palacio de San Carlos y cuál es su historia?

El Palacio de San Carlos está ubicado en la Calle 10 con Carrera 5, en el centro de Bogotá. La historia de la edificación se remonta al siglo XVI, cuando Santafé era la capital de la Presidencia de la Nueva Granada, dependiente del Virreinato del Perú.



De acuerdo con el portal de la Cancillería, que tiene su sede actual en el Palacio de San Carlos, la construcción del edificio fue ordenada por Francisco Porras Mejía, arcediano de la Catedral. "La edificación sirvió de morada a familias de la aristocracia hasta el 18 de octubre de 1605, cuando los herederos del Arcediano la vendieron al Arzobispo de Santafé, fray Bartolomé Lobo Guerrero, pasando a ser sede del Colegio Seminario de San Bartolomé", relataron.



En ese lugar también se instaló la primera imprenta que funcionó en Santafé. También fue la primera sede de la Biblioteca Pública de Santafé y del Batallón Guardia Presidencial. En 1828, el entonces presidente Simón Bolívar, trasladó la sede de gobierno de la entonces Gran Colombia a este edificio. Desde 1908 se convirtió en la sede de la Cancillería,

Publicidad

"Mediante el decreto número 1584 del 11 de agosto de 1975, el Palacio de San Carlos es declarado Monumento Nacional, junto a otras históricas edificaciones públicas, como el Observatorio Astronómico Nacional, El Capitolio Nacional y la Casa de la Moneda", agregaron. Durante un período dejó de ser la sede la diplomacia colombiana, pero retomó ese carácter en diciembre de 1981.



Otros cambios en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

De la Espriella anunció otros cambios que se darían en su Gobierno con respecto a la parte diplomática. El presidente electo anunció que cerrará al menos 14 embajadas como parte de lo que él mismo llamó una reorganización de la red diplomática del país.

"En una primera etapa cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal, Sudáfrica", dijo De la Espriella, añadiendo que suspenderá la apertura de la misión diplomática en Palestina y también cerrará cerca de quince consulados.

Publicidad

El mandatario electo aseguró que estas medidas "no significan romper relaciones diplomáticas" con los países afectados, salvo con Cuba y Nicaragua, con los que dijo que en su gobierno "no habrá vínculo alguno con tiranías".