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Presidente Petro pide declarar insubsistente a Angie Rodríguez y arremete contra ella

El mandatario cuestionó a la actual directora del Fondo de Adaptación, tras las nuevas declaraciones que entregó la funcionaria. Abelardo de la Espriella pidió garantizar su protección.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Presidente Petro pide declarar insubsistente a Angie Rodríguez y lanza duras críticas contra ella
Colprensa

El presidente Gustavo Petro le solicitó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declarar insubsistente a Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, “por incompetente”, tras las nuevas declaraciones que entregó la funcionaria a Noticias RCN sobre hechos de corrupción y, además, las amenazas que dijo estar recibiendo. Rodríguez también le solicitó al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, que la escuche.

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