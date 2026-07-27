Presidente Petro pide declarar insubsistente a Angie Rodríguez y arremete contra ella

El presidente Gustavo Petro le solicitó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declarar insubsistente a Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, “por incompetente”, tras las nuevas declaraciones que entregó la funcionaria a Noticias RCN sobre hechos de corrupción y, además, las amenazas que dijo estar recibiendo. Rodríguez también le solicitó al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, que la escuche.

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