Yo Me Llamo: este es el millonario premio que se llevará el ganador de esta temporada

El 'templo de la imitación' en Colombia abre una vez más sus puertas. Caracol Televisión ha dado inicio a la undécima temporada de Yo Me Llamo, el concurso de imitación musical que, tras 15 años de trayectoria desde su debut en 2011, se ha consolidado no solo como el favorito de los colombianos, sino como un referente a nivel mundial en la búsqueda de talento.

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Para este 2026, la producción ha decidido "tirar la casa por la ventana" con una propuesta que duplica la apuesta en términos de talento, producción y, sobre todo, incentivos económicos. Con cuatro jurados en la mesa, el nivel de exigencia para esta edición y por ende quien sea elegido como el doble perfecto se llevará un importante premio.



¿De cuánto es el premio de Yo Me LLamo?

El gran atractivo de esta edición, y que ha generado una enorme expectativa entre los aspirantes y televidentes, es la bolsa de premios. Este año, el concurso presenta el incentivo económico más alto de todas sus temporadas. La competencia se divide en dos grandes frentes, cada uno con una recompensa que busca transformar la vida de los ganadores.

En la categoría principal, el imitador que logre demostrar que es el doble exacto de su ídolo y se corone como el gran vencedor se llevará la impresionante suma de 500 millones de pesos. Este monto representa un hito en la historia del programa, elevando la presión y el nivel de exigencia en cada presentación. Por otro lado, la gran novedad de este año, Yo Me Llamo Mini, también cuenta con un premio significativo: el pequeño ganador de esta categoría obtendrá 100 millones de pesos, los cuales estarán destinados específicamente a garantizar sus estudios universitarios.



La estructura del concurso ha evolucionado para integrar, por primera vez, el talento infantil y adulto en una misma temporada. Niños de entre 5 y 13 años compiten por ser el doble exacto de sus estrellas favoritas, contando con un elemento pedagógico único: el apadrinamiento de los participantes adultos dentro de la Escuela de Yo Me Llamo. En este espacio, los concursantes recibirán formación intensiva para alcanzar la perfección vocal, física y escénica necesaria para convencer al exigente jurado.



¿Quiénes son los jurados en esta temporada?

La mesa de jueces combina la tradición que los televidentes aman con nuevas caras que aportan frescura al formato. La "Diva de Colombia", Amparo Grisales, y el maestro César Escola regresan como la dupla infaltable, encargada de pulir hasta el más mínimo detalle físico y vocal de los concursantes. Sin embargo, el tercer asiento ha sido ocupado por una figura que representa la esencia del folclor colombiano: el cantante vallenato Elder Dayán Díaz.



Elder Dayán, conocido como "El Cantor" e hijo del legendario Diomedes Díaz, llega para aportar su vasto conocimiento musical en reemplazo del salsero Rey Ruiz. Pero las sorpresas en el jurado no terminan ahí. Para esta temporada, el programa ha convocado a un personaje icónico de la televisión colombiana: Aurelio Cheveroni. El recordado integrante del Club 10 tiene una participación especial en la selección de los mejores talentos y será una pieza fundamental cuando la competencia se centre en la fase de los más pequeños.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co