Resultados Baloto y Baloto Revancha del último sorteo hoy miércoles 1 de octubre: números ganadores

El Baloto y su versión Revancha continúan siendo referentes entre los juegos de azar en Colombia. Para la jornada de este miércoles 1 de octubre de 2025, el acumulado alcanza los $27.000 millones de pesos, divididos en Baloto con $22.500 millones y Revancha con $4.500 millones.

Estos sorteos, administrados bajo la supervisión de Coljuegos, no solo entregan premios millonarios, sino que también representan una fuente clave de recursos destinados a sectores estratégicos como salud y educación.

Resultados Baloto y Revancha de hoy, 1 de octubre de 2025

Baloto

Números ganadores: 32, 35, 02, 39, 26

Superbalota: 11

Revancha

Números ganadores: 20, 11, 41, 15, 25

Superbalota: 07

¿Cómo funciona Baloto y su modalidad Revancha?

La mecánica es clara: el apostador debe escoger cinco números del 1 al 43 y, adicionalmente, una superbalota del 1 al 16. Si se desea participar en Revancha, que es una segunda oportunidad de ganar bajo las mismas reglas, se debe pagar un monto extra.



Cada sorteo es autónomo, lo que significa que los resultados del Baloto no se relacionan con los de Revancha. Así, es posible obtener premio en uno de los juegos y no en el otro, aun cuando se utilice la misma combinación numérica.

El valor de una apuesta de Baloto es de $6.000, mientras que incluir la Revancha implica un costo adicional de $3.000, para un total de $9.000 por jugada completa. Hace algunos meses, Coljuegos aprobó una modificación importante: ahora los sorteos de Baloto se realizan tres veces a la semana, los lunes, miércoles y sábados.

Con este cambio, se busca dinamizar el juego, incrementar la participación ciudadana y ampliar los recursos que se transfieren al sistema público. Los fondos recolectados se destinan principalmente al financiamiento de programas de salud y educación.

Este ajuste también otorga a los jugadores mayores posibilidades de probar suerte, al contar con tres oportunidades semanales en lugar de las dos que se realizaban anteriormente.



¿Qué pasos seguir si resulta ganador?

Los premios dependen de la cantidad de aciertos obtenidos. El acumulado principal se entrega a quienes logren acertar los cinco números más la superbalota. Sin embargo, existen categorías adicionales de recompensa para quienes acierten menos cifras.

El proceso de cobro varía según el monto:

Premios inferiores a 182 UVT (equivalente a menos de $9.063.418 en 2025): se pueden reclamar en puntos autorizados como SuperGIROS o SuRed, presentando el tiquete original y la cédula.

Premios obtenidos de forma digital: el comprobante enviado al correo electrónico o descargado de la plataforma debe imprimirse para validar el pago.

Premios mayores a 182 UVT: se deben tramitar directamente en la Fiduciaria de Occidente, solicitando una cita previa y presentando la documentación correspondiente.

Es clave recordar que el plazo para reclamar un premio es de 365 días calendario contados desde el sorteo. Si no se hace dentro de ese tiempo, el dinero pasa automáticamente al sistema de salud.



Otros juegos de azar en Colombia

Aunque Baloto y Revancha son los más populares, en el país existen otras alternativas de azar que atraen a distintos tipos de jugadores:

MiLoto: tiene un costo de $4.000 por jugada y consiste en seleccionar cinco números del 1 al 39. Realiza sorteos cuatro veces por semana (lunes, martes, jueves y viernes).

ColorLoto: su precio es de $5.000. El participante elige combinaciones entre seis colores (amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro) junto con números del 1 al 7. Los sorteos se efectúan los lunes y jueves.

Estas opciones brindan más frecuencia y variedad para quienes buscan dinámicas distintas a las del Baloto tradicional.



Recomendaciones importantes para jugadores

Para evitar inconvenientes al momento de reclamar un premio o validar una jugada, se recomienda:

Conservar el tiquete en buen estado, ya que es el único soporte válido. No compartir números ni comprobantes en redes sociales, como medida de seguridad. Jugar únicamente en plataformas autorizadas por Coljuegos, garantizando así la validez de la apuesta. Guardar copias del tiquete o comprobante digital hasta confirmar oficialmente los resultados.

Seguir estas pautas protege al apostador y asegura que, en caso de resultar ganador, el trámite pueda completarse sin contratiempos.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.